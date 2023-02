Vlaanderen stopt met adopties uit Vietnam

Vlaanderen stopt met interlandelijke adopties uit Vietnam. Uit een eerste screeningsronde van vijf herkomstlanden blijkt dat er onvoldoende garanties zijn dat wanpraktijken met adopties uit Vietnam uitgesloten zijn, zo concludeert Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits.

Voor adopties uit Portugal, Colombia en Zuid-Afrika staat het licht wel op groen. Voor Kazachstan komt er een bijkomend bezoek ter plaatse. De screening van 15 andere herkomstlanden loopt nog.

Na berichten over wanpraktijken met interlandelijke adopties uit Ethiopië in 2019 besliste de Vlaamse regering een expertenpanel op te richten rond interlandelijke adopties. Na de publicatie van het eindrapport van dat panel besliste voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om de samenwerking met alle herkomstlanden te laten screenen. Die screening, waarbij ook geadopteerden en de interlandelijke adoptiediensten gehoord werden, moest helpen om wantoestanden in de toekomst te vermijden.

Vijf landen maakten deel uit van de eerste screeningsronde: Portugal, Colombia, Zuid-Afrika, Kazachstan en Vietnam. Voor Portugal, Colombia en Zuid-Afrika gaf de screening groen licht. Voor die landen blijft adoptiesamenwerking mogelijk. Kazachstan kleurt oranje. Dat betekent dat een bezoek ter plaatse nodig is voor een definitieve beslissing kan worden genomen.

(Lees verder onder het artikel.)

Voor één land staat het licht op rood: Vietnam. “Er is te weinig vertrouwen om te kunnen zeggen dat wantoestanden uitgesloten zijn”, zegt minister Crevits. “Dat zegt niets over adopties uit het verleden, maar nieuwe adopties worden uitgesloten”.

Volgens Bruno Vanobbergen, waarnemend administrateur-generaal van Opgroeien, waren er verschillende problemen met de samenwerking met Vietnam. “Problemen met de toepassing van het Haags verdrag (het referentieverdrag voor interlandelijke adoptie, red.), geen centrale databank en registratie, weinig transparantie rond financiële transacties,…”, somt Vanobbergen op. Met de twee kandidaat-ouders die op de wachtlijst stonden voor een adoptie uit Vietnam is intussen contact opgenomen. “We gaan samen met hen op zoek naar een oplossing”, klinkt het.

Het aantal adopties uit Vietnam was de voorbije jaren al erg beperkt. Sinds 2018 ging het maar om 5 adopties. Het aantal interlandelijke adopties ligt in Vlaanderen sowieso al jaren erg laag. Terwijl dat aantal in 2016 en 2017 nog rond de 60 lag, waren er in 2021 en 2022 maar 28 interlandelijke adopties. De screening van de 15 andere herkomstlanden loopt nog. Verwacht wordt dat daarover nog voor de zomer communicatie volgt.