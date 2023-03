Vijfde minder reizigers in drukste stations van het land op weekdagen

Ook na de coronacrisis zijn de drie belangrijkste stations in Brussel nog steeds de drukste stations van het land. Maar de opmars van het telewerk laat zich duidelijk voelen: bij de nieuwste reizigerstellingen werden in de drie stations samen een vijfde minder reizigers geteld dan in 2019, zo blijkt uit cijfers die spoorwegmaatschappij NMBS publiceerde.

De daling is het grootst voor het station Brussel-Noord, een station bij uitstek voor pendelaars. Dat was in 2019 nog het drukste station van het land, met gemiddeld bijna 63.800 vertrekkende reizigers op weekdagen. Maar in oktober van vorig jaar werden er nog 48.125 reizigers geteld, een kwart minder.

Brussel-Zuid, waar met onder andere de hogesnelheidstreinen meer vrijetijdsreizgers passeren, was bij de recentste telling het drukste station. Er werden op weekdagen 50.746 vertrekkende reizigers geteld, waar er dat in 2019 nog bijna 60.000 waren (-15 procent).

Brussel-Centraal ging van iets meer dan 60.700 vertrekkende reizigers in 2019 naar 49.476 bij de recentste telling (-18 procent).

Gent-Sint-Pieters blijft het drukste niet-Brusselse treinstation. Er werden gemiddeld 48.138 vertrekkende reizigers geteld op een weekdag (tegen ruim 55.000 in 2019). Dan volgen Leuven (31.877) en Antwerpen-Centraal (31.347).

In Wallonië is Namen het drukste station, met gemiddeld 21.074 getelde vertrekkende reizigers op een weekdag.

NMBS bevestigt dat het woon-werkverkeer per trein nog niet op het niveau zit van 2019. “In oktober vorig jaar zaten we aan ongeveer 90 procent, en dat percentage is sindsdien zowat stabiel gebleven”, aldus NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

De spoorwegmaatschappij lanceerde vorige week nog een flexibel abonnement voor werknemers die enkele dagen per week thuiswerken. “We merken wel dat de trein aantrekkelijk blijft voor het vrijetijdsverkeer”, voegt Temmerman nog toe. “Tijdens de weekends zit het aantal reizigers regelmatig boven het niveau van 2019.”

Dat laatste blijkt ook uit de reizigerstellingen. Brussel-Zuid is ook in het weekend het drukste station van het land, met op zaterdag 29.056 getelde instappende reizigers en op zondag 27.814. Dat zijn er meer dan in 2019; op zondag bijvoorbeeld waren het er toen zowat 24.500. Behalve in de drukste stations, geven de reizigerstellingen ook een inzicht in de minst gebruikte haltes van het land. Zo staan in de tabellen een 25-tal stations waar op weekdagen minder dan 50 instappende reizigers werden geteld.

Net als bij de vorige telling staat Hourpes in Henegouwen helemaal onderaan, met 7 vertrekkende reizigers op weekdagen. Uit Vlaanderen staan de Oost-Vlaamse stations Aalst-Kerrebroek (22), Vijfhuizen (23) en Bambrugge (31) in dit lijstje. In de week was er nog sprake van een twintigtal stations met weinig reizigers die mogelijk gesloten zouden worden, in het kader van het vervoersplan 2023-2036.

Maar minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wees dat idee dinsdag opnieuw af. “De economische winst die de NMBS naar voren schuift lijkt me mager, om niet te zeggen anekdotisch, zeker in vergelijking met de negatieve impact voor de reizigers die geen trein meer kunnen nemen vanuit het dichtstbijzijnde station, met name op het platteland”, zei hij in de Kamercommissie Mobiliteit.

De raad van bestuur van de NMBS buigt zich vrijdag over het vervoersplan 2023-2026. Er ligt een aanbod op tafel om het aanbod uit te breiden met ruim 2.000 extra treinen per week, aldus nog Gilkinet. Dat moet helpen om de doelstelling te halen om op tien jaar tijd 30 procent meer treinreizigers te lokken.

De reizigerstellingen werden uitgevoerd begin oktober 2022. Bij de cijfers dient wel het nodige voorbehoud aangetekend te worden. “Deze tellingen zijn het resultaat van een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn”, luidt het.

De cijfers laten bijvoorbeeld ook niet toe om een onderscheid te maken tussen reizigers die zich naar het station begeven en reizigers die een aansluiting moeten halen (die zijn dus tweemaal geteld). Tellingen met geautomatiseerde technologieën worden bekeken, maar “de manuele telling biedt, tot op heden, de beste prijs-kwaliteitsverhouding”.