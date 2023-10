Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius: ‘Elke ochtend doe ik de zonnegroet’

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Véronique Goossens: De laatste weken heb ik met stijgend afgrijzen gekeken naar Godvergeten op Canvas. Het grote verschil met de periode van Operatie Kelk is dat de slachtoffers nu een gezicht kregen en dat het bovendien nog veel erger bleek dan ik me ooit kon voorstellen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Goossens: Wereldwijde afspraken over vermogenswinstbelasting zouden de extreme ongelijkheid in de wereld een halt kunnen toeroepen, vermoed ik. Mogelijk zou daarmee het populisme, dat toch een stukje het gevolg is van die ongelijkheid, ook deels de kop worden ingedrukt.

Wat is uw grootste prestatie?

Goossens: De enorme variëteit in mijn professionele carrière en de durf om telkens weer voluit voor nieuwe uitdagingen te gaan.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Goossens: Nooit. Los van al het gezeur en wat we dagelijks in de kranten lezen, is België een heel fijn land om in te leven. De mensen zijn hier gemiddeld genomen gelukkig en vrij, er is – ondanks wat we soms zouden vermoeden – politieke stabiliteit, een royaal systeem van sociale zekerheid en een zeer rijke cultuur.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Goossens: De eettafel vol familie in het buitenverblijf van mijn grootouders. En hoe het enige aanwezige zoutvat telkens van de ene naar de andere kant werd gegooid. Plus de hilariteit die daarop ontstond.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Goossens: Blijkbaar heb ik een talent om dat niet te onthouden.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Goossens: Ik heb er geen. Maar als ik mezelf zachtjes hoor praten tegen een spin die ik voorzichtig buitenzet, dan vermoed ik dat ik dat wel zou doen.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Goossens: Dat ik niet op jonge leeftijd met kleine bedragen ben beginnen te beleggen. Als je vroeg begint, kun je een heel mooie buffer opbouwen voor je pensioen.

Hebt u ooit al eens een zelfhulpboek gelezen?

Goossens: Ja, Het no-nonsense meditatieboek van Steven Laureys. Vooraf had ik al geprobeerd te mediteren, maar dat werd nooit een succes. Door dat schitterende boek begreep ik pas hoe je het echt aan boord moet leggen. Het is een proces, door het vaak te doen begrijp je hoe het werkt.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Goossens: De Symphonie fantastique van Hector Berlioz vond ik als kind al fantastisch. Ik verzin graag verhalen en dat muziekstuk zette mijn brein steevast in gang om te fantaseren.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Goossens: Enkele honderden euro’s, maar dat gebeurt erg ad hoc. Ik geef ook graag tijd.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Goossens: Dat ik ze niet altijd begrijp.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Goossens: Mijn moeder twee weken geleden, op een huwelijk. Mijn vader eergisteren nog. Enkele jaren geleden besliste hij om wekelijks voor ons te koken. Hij is bijna 80 maar vindt nog altijd nieuwe gerechten uit. Heerlijk vind ik dat.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Goossens: Elke ochtend doe ik de zonnegroet, dat houdt me lenig en in evenwicht. En ik maak ook lange wandelingen.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Goossens: Dat het beste altijd achter de hoek kan loeren, elke dag.