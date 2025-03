Schepen voor Cultuur en bibliotheek Werner Somers (Vlaams Belang) belooft in te grijpen als Ninove te veel boeken van uitgeverij EPO krijgt. Uitgever-coördinator Thomas Blommaert reageert verbijsterd. ‘Wat Somers uitkraamt, slaat nergens op.’

‘Er moet worden toegezien op de ideologische verscheidenheid van de collectie, waarbij ook Vlaams-nationalistische en “rechtse” boeken een plaats moeten krijgen.’ Het verkiezingsprogramma van Forza Ninove, de Ninoofse afdeling van het Vlaams Belang, wordt nu ook omgezet in beleid. Ter herinnering: Het Forza Ninove van burgemeester Guy D’haeseleer behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de absolute meerderheid. Voor het eerst in de geschiedenis mocht een Vlaams Belang-politicus de sjerp omgorden.

Volgens schepen voor Cultuur en Bibliotheek en federaal parlementslid Werner Somers ‘is er nu eenmaal een linkse vooringenomenheid bij de administratie’ bij het aankopen van boeken, zo klonk het eerder deze week in Gazet van Antwerpen. En dus voegt Somers de daad bij het woord.

‘De leveringen van boeken aan de bibliotheek gaan via zichtzendingen’, aldus de Vlaams Belanger. ‘Dat betekent dat de uitgever een selectie boeken op proef levert, zodat ongewenste boeken teruggestuurd kunnen worden. Ik ga de lijst bij de administratie opvragen. Als blijkt dat daar vooral boeken tussen zitten van EPO, of boeken die pedofilie of geweld verheerlijken, ja, dan ga ik ingrijpen.’

De vermelding van EPO is geen toeval. De uitgeverij uit Antwerpen is onafhankelijk, maar drukt haar stempel met de uitgave van linkse werken. Op haar website is een onderdeeltje ‘linkse klassiekers’ te vinden, met daaronder boeken van Noam Chomsky, Jason Hickel of PVDA-boegbeelden als Peter Mertens en Dirk Van Duppen.

Uitgever-coördinator Thomas Blommaert reageert ‘verbijsterd’ op de uitspraken van Somers. ‘Wat hij uitkraamt, slaat werkelijk nergens op. Dat hij EPO in een adem noemt met “boeken die pedofilie of geweld verheerlijken” is grotesk. Daarnaast heeft hij het over “linkse vooringenomenheid” van zijn administratie. Ik heb het heel snel opgezocht: in de Ninoofse bibliotheek zouden een honderdtal boeken van EPO liggen. Voor een uitgeverij als Lannoo gaat het ruwweg geschat om 1300 boeken.’

Censuur

Volgens Blommaert dienen de uitspraken maar één doel: ‘Cultuuroorlogje spelen. Dit komt ook niet uit het niets. Toen EPO in 2017 de vertaling van Geschiedenis van het Amerikaanse volk van Howard Zinn uitbracht, plakten we op de cover een sticker met de tekst “Binnenkort verboden in Amerika?” Een wet in de staat Arkansas zou Zinns boek bannen uit de publieke scholen.’

De censuur is daarna niet geminderd. En sinds het aantreden van Donald Trump is er een turbo op gezet, zegt Blommaert. ‘Van Margaret Atwood tot Toni Morrison: in de VS zijn duizenden boeken uit de bibliotheken gehaald. Dat waait de oceaan over. Onlangs voerde de Israëlische politie in Oost-Jeruzalem een raid uit op een Palestijnse boekenwinkel in Oost-Jeruzalem die “verdachte” boeken verkocht. Dat is allemaal redelijk verontrustend.’

Of misschien haalt het Vlaams Belang de mosterd in het Hongarije van Viktor Orban, aldus Blommaert. ‘Daar zorgt een antipedofiliewet ervoor dat bepaalde boeken in gesloten, plastic wikkels moeten worden verkocht. Misschien wil het Vlaams Belang dat EPO de boeken van Anuna De Wever, Paul Goossens en Rik Devillé in wikkels aanbiedt?’