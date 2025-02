Strafvordering in Operatie Kelk vervallen: partijen reageren verdeeld

De beslissing van de Brusselse raadkamer om de strafvordering in Operatie Kelk volledig vervallen te verklaren, lokt bij de verschillende partijen in het dossier verdeelde reacties uit.

Aan de zijde van de Belgische bisschoppen heeft men het over een juridisch juiste en zeer evenwichtige beslissing, terwijl bij de burgerlijke partijen teleurstelling overheerst. ‘De slachtoffers hebben opnieuw geen erkenning gekregen, zij hebben duidelijk geen rechten in dit land’, zei priester op rust Rik Devillé.

‘De vordering van het federaal parket is integraal gevolgd’, zei meester Keuleneer, de advocaat van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, ‘Dat lijkt mij een juridisch juiste en zeer evenwichtige beslissing, die goed gemotiveerd is. Een deel van de inverdenkinggestelden is overleden, en voor de anderen is er verjaring. Dat is geen verrassing. De burgerlijke partijen kunnen nog in beroep gaan, en nadien is er nog een cassatieberoep mogelijk.’

Priester op rust Rik Devillé, al jaren voorvechter voor de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, toonde zich zeer teleurgesteld: ‘De slachtoffers hebben decennialang gestreden voor erkenning, die is er opnieuw niet gekomen. De slachtoffers van het historisch misbruik in de kerk hebben in dit land duidelijk geen rechten, en de kerk staat duidelijk boven justitie. In dit land kan justitie blijkbaar niet anders dan zeggen dat ze geen grondig onderzoek kan voeren naar de kerk.’

‘Dit komt zeer hard aan, de pijn voor de slachtoffers is weer eens groter geworden’, ging de geestelijke verder. ‘Zij moeten opnieuw verder zonder gerechtigheid. Onze hoop is nu gesteld op het parlement, en daarnaast hebben we de Belgische overheid in gebreke gesteld. Als je in een land leeft waar zo een grote groep slachtoffers niet aan hun rechten komen, dan schort er duidelijk wat. We vragen ook aan de overheid om een slachtofferfonds op te richten, zodat alle slachtoffers zolang het nodig is, recht hebben op psychologische bijstand.’