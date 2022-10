Kabinet Jambon: ‘Minister-president praat te snel rijden niet goed’

Vlaams minister-president Jan Jambon laat via zijn kabinet weten dat hij te snel rijden niet wil goedpraten. “Verkeersveiligheid primeert voor hem altijd, ook als hij dringend naar een afspraak moet”, klinkt het op het kabinet in een reactie op de kritiek die Jambon krijgt voor uitspraken in het Vier-programma “De Tafel van Vier”.

In de Vier-talkshow ‘De Tafel van Vier” moest de Vlaamse regeringsleider woensdagavond toegeven dat hij zijn chauffeur “heel zelden” vraagt te snel te rijden. “Heel zelden. Maar af en toe moet je gewoon zeggen: ‘we nemen het risico'”, zei Jambon. Indien daar dan een boete van komt, dan betaalt Jambon die wel zelf. Er komen vandaag/donderdag heel wat kritische reacties op die uitspraak.

Naast kritiek van verkeersexperts nemen ook collega-politici Jambon op de korrel voor de uitspraak.

In een reactie aan Belga laat het kabinet-Jambon weten dat de minister-president te snel rijden “niet goedpraat”.

“Hij (Jambon, red.) heeft wel eerlijk geantwoord op de vraag of hij al eens gevraagd heeft aan zijn chauffeur om wat haast te maken. Dat gebeurt zelden, maar je kan niet zeggen dat dat nog nooit gebeurd is. En dan heb je het risico dat je net dat ietsje te snel rijdt en een boete oploopt. Maar dat is iets helemaal anders dan vragen om doelbewust overtredingen te doen. Dat kan onder geen beding”, zo verduidelijkt men op het kabinet.

Het kabinet wil vermijden dat de woorden van Jambon “een duiding krijgen die hij niet bedoeld heeft”. “Verkeersveiligheid primeert voor hem altijd, ook als hij dringend naar een afspraak moet”.

Stichting Verkeerskunde betreurt uitspraak

De Stichting Verkeerskunde betreurt de uitspraak van minister-president Jan Jambon dat hij zijn chauffeur wel eens de opdracht geeft gas te geven wanneer ze dreigen ergens te laat te komen.

Dat hij die uitspraak uitgerekend gisteren/woensdag deed, op de dag van de lancering van een campagne die sensibiliseert tegen te snel rijden, “ondergraaft een beetje het draagvlak voor de campagne”, betreurt woordvoerder Werner De Dobbeleer.

“Een beetje een spijtige uitspraak”, reageerde zegsman De Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde donderdag in De Ochtend op Radio 1. Die lanceerde woensdag net een campagne om snelrijders te sensibiliseren. “Te snel rijden is nooit ged. Je brengt anderen in gevaar. Die snelheidslimieten zijn er niet voor niets. Bovendien win je door te snel te rijden, amper tijd.”

De Dobbeleer geeft toe dat de uitspraak van Jambon natuurlijk erg herkenbaar zijn, “maar net daar proberen we tegen in te gaan met de campagne. Het vergoelijken van te snel rijden is de omslag die we moeten maken”, besluit hij.