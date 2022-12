Crisis treft ook kat en hond: almaar meer mensen kloppen aan bij dierenvoedselbank

Door de financiële crisis kunnen steeds meer mensen amper nog eten voor hun huisdieren kopen. Heel wat Vlaamse dierenvoedselbanken hebben de grootste moeite om aan de vraag te voldoen.

Net zoals de rest van onze boodschappen is ook dierenvoeding flink duurder geworden. Volgens consumentenorganisatie Test Aankoop betalen we vandaag 17 procent meer voor het eten van onze honden, katten of konijnen. Voor heel wat mensen die het almaar moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, vormt dat een groot probleem. Daarom worden huismerken van supermarkten ook voor dierenvoeding steeds populairder. Maar zelfs die zijn voor heel wat baasjes niet meer betaalbaar.

Dat merken ze duidelijk bij de dierenvoedselbanken, waar sinds het begin van de financiële crisis almaar meer mensen komen aankloppen. Dierenvoedselbanken bieden – gratis of tegen een kleine bijdrage – vooral voeding voor honden en katten aan, maar soms ook voor vogels, vissen, konijnen, hamsters en cavia’s. Op sommige plekken kunnen mensen die krap bij kas zitten ook terecht voor kattenbakvulling of antivlooienmiddel. De voorwaarden om een beroep op een dierenvoedselbank te kunnen doen, verschillen van gemeente tot gemeente. Meestal moeten mensen een doorverwijzing van het OCMW, het CAW of een hulporganisatie hebben. ‘We zien de vraag duidelijk stijgen’, zegt Mieke Van Camp van de Gentse dierenvoedselbank Hugs With Tails. ‘Niet alleen krijgen we meer aanmeldingen, er komt nu ook een ander publiek over de vloer: mensen met een inkomen dat net te hoog is om recht te hebben op een sociaal energietarief. Ook zij raken nu in de problemen.’

Vaak delen mensen het weinige eten dat ze zelf hebben met hun hond of kat.

Daarbij komt nog dat er minder dierenvoeding wordt gedoneerd, want ook trouwe donateurs voelen de crisis in hun portemonnee. Het gevolg is dat nogal wat dierenvoedselbanken niet langer aan de vraag kunnen voldoen. ‘Op onze wachtlijst staan ondertussen zo’n dertig mensen en elke dag komen er nog bij’, zegt Claudia Bamps van Dierenvoedselbank Zuid-West-Vlaanderen. ‘We helpen al meer mensen dan we aankunnen. We zitten echt over onze limiet.’

Wie zijn weg niet vindt naar een dierenvoedselbank of er op de wachtlijst belandt, moet zijn huisdieren soms noodgedwongen op rantsoen zetten. ‘Maar nog veel vaker delen mensen het weinige eten dat ze zelf hebben met hun hond of kat. Echt schrijnend’, zegt Bamps. Vaak wordt daar wat schamper op gereageerd. Nogal wat mensen vinden dat wie weinig geld heeft maar geen dieren in huis moet nemen. ‘Dat is wel heel kortzichtig’, zegt Van Camp. ‘Om te beginnen hadden de meesten die kat of hond al voor ze financiële problemen kregen. Daarnaast trekken heel wat mensen zich juist in moeilijke periodes in hun leven aan hun huisdier op. Soms is het zelfs de enige met wie ze nog contact hebben. Daarom proberen wij er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat ze dat dier niet ook nog kwijtraken.’

Naar het asiel

De medische kosten die een huisdier met zich meebrengt, zorgen vaak voor nog zwaardere problemen. Een kleine rondvraag bij dierenartsen leert dat steeds meer mensen de jaarlijkse vaccinaties voor hun hond of kat overslaan. Soms stellen ze zelfs noodzakelijke zorgen uit. ‘Daardoor krijgen we de laatste maanden vaker dieren over de vloer met problemen die geëscaleerd zijn doordat hun baasjes te lang hebben gewacht om op consultatie te komen’, zegt een dierenarts. ‘Meestal is dan een duurdere behandeling nodig.’

Soms zien mensen geen andere uitweg meer dan een nieuw onderkomen voor hun huisdier te zoeken. In heel wat asielen worden op dit moment meer dieren binnengebracht dan anders. Dat komt voor een stuk door de coronaperiode, waarin nogal wat gezinnen ondoordacht een hond of kat in huis hebben genomen, maar ook doordat almaar meer mensen zich geen huisdier meer kunnen veroorloven. ‘Als de voedselbanken niet genoeg voer binnenkrijgen om iedereen te helpen, zal het probleem gewoon naar de asielen verschuiven’, zegt Claudia Bamps. ‘Daarom wil ik iedereen oproepen om naar eigen kunnen dierenvoeding te doneren aan een voedselbank in de buurt. Al is het een halve zak hondenbrokken.’