Steeds meer druggebruikers betrapt achter het stuur

Steeds meer bestuurders worden betrapt voor het rijden onder invloed van drugs. En het aantal betrapte chauffeurs is slechts het topje van de ijsberg, schrijft De Zondag.

Volgens verkeersveiligheidsinstituut Vias werd in 2020 na 913 verkeersongevallen druggebruik vastgesteld. In de eerste zes maanden van 2021 was dat aantal al 547. Maar die cijfers zijn met zekerheid een onderschatting, zegt Vias. De federale politie noteerde dan weer voor de eerste helft van 2021 liefst 5.060 bestuurders die werden betrapt onder invloed van drugs bij controles in Vlaanderen. Een absoluut record en in een halfjaar tijd al goed voor zo’n twee derden van het totale aantal vaststellingen in 2020 (7.619). In 2019 klopte het aantal vaststellingen nog af op een veel bescheidener 3.191 in het eerste semester en 7.038 voor het hele jaar. Het aantal zit dus duidelijk in stijgende lijn.

‘Drugs in het verkeer zijn voor ons een even groot aandachtspunt als alcohol’, zegt Graham Verschaeve, directeur Operaties bij de federale wegpolitie. ‘Het aantal speekseltests dat we krijgen, wordt steeds groter, van 36.000 in 2020 tot 100.000 in 2022. Door die grotere beschikbaarheid kunnen we zo ook veel vaker inzetten. Verschillende parketten vragen al sinds meer dan een jaar om bij een ongeval niet enkel een alcoholtest, maar ook een speekseltest af te nemen, waardoor er dus ook meer mensen positief testen.’