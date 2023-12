Sofie Lemaire: ‘Om het steenkolenengels van Theo Francken moest ik wel lachen’

Sofie Lemaire is radiomaker. Ze presenteert De wereld van Sofie op Radio 1.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Het probleem met nieuws is dat het doorgaans niet gemaakt wordt om mensen op te vrolijken. Maar om het steenkolenengels van Theo Francken moest ik wel lachen. Niet uit leedvermaak, maar omdat het iedereen kan overkomen. Blij dat ik het niet was.

En wat maakte u boos?

Opinies. Die zijn er te veel en ze zijn veel te fel.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2022 hebt u gerealiseerd?

Ik ben een fanatieke goedevoornemensmaker en in de laatste week van het jaar val ik iedereen lastig met die vraag. Het ironische is dat ik mijn eigen voornemens van vorig jaar ben vergeten. Maar ik heb er wel nieuwe. Volgend jaar wil ik meer op zoek naar mijn eigen auteurschap – hoe lullig dat ook klinkt. En verder wil ik wat minder suiker in mijn leven.

Wat was uw grootste ontdekking van 2023?

De ontdekking kwam eerder. Maar dit jaar daalde het besef neer dat er te veel informatieve input is in mijn leven. Verhalen, nieuws, ideeën… Het houdt niet op. Ik moet mijn verveling beter cureren. Kijk, nog een voornemen!

Wat was het beste boek van 2023? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Boek: Waar zijn de wolken van Suzanne Grotenhuis. Een boek vol flarden en onaffe zinnen, maar zo grappig, droevig en herkenbaar. Het is ‘een pleidooi voor minder zelfzorg’, een oproep om samen ongelukkig te mogen zijn. Tv-serie: Fleishman Is in Trouble, dat perfect illustreert waarom de levensfase waarin ik nu zit – net veertig – zo lastig kan zijn. Artiest: Guy Slabbinck, een zeer authentieke kunstenaar.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2023?

Ons etentje bij Pelicanos, op het Griekse eiland Sifnos. Je zit er met de voeten in het zand in een idyllisch baaitje, tussen met lampionnen getooide olijfbomen. Het eten is fenomenaal, terwijl je voor een hoofdgerecht maar 18 euro betaalt.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

De Griekste eilanden, en dan vooral Sifnos. Het feit dat Viva la feta (tv-reeks met Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham, nvdr) daar is opgenomen, had er niets mee te maken. Maar die boys hebben hun locatie goed gekozen.

Wie is voor u de persoon van 2023?

De burgers in Gaza.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Kerstavond bij mijn schoonouders, kerstdag bij mijn ouders: al sinds jaar en dag.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Ik twijfel al lang om Instagram eruit te gooien, want dat platform maakt me doodongelukkig. Het creëert zo veel afgunst, onzekerheid en nodeloze patserij. Maar ik worstel ook met een professioneel dilemma: hoe belangrijk is het dat ik daar aanwezig blijf?

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja, al heb ik begrepen dat ons daar nogal magere tijden te wachten staan.

Wat was de strafste sportprestatie van 2023?

Geen idee, dat volg ik totaal niet.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ik geloof vooral dat we dat moeten blijven geloven. Als we opgeven, komen we nergens.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Israël en Hamas. Ik betwijfel of verzoening mogelijk is, maar ik wens oprecht dat het conflict ten einde komt.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2024?

Meer gezellige dansfeestjes. Onlangs maakte ik er nog eentje mee en toen wist ik weer: dit is wat we nodig hebben.