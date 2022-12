Rapport bevestigt slechte gezondheidstoestand asielzoekers in Paleizenstraat

Het rapport van de gezondheidsinspectie dat vorige week werd opgesteld op vraag van de burgemeester van Schaarbeek, Cécile Jodogne, van de bewoners van het voormalig kantoorgebouw aan de Paleizenstraat 48, bevestigt de slechte algemene gezondheidstoestand. Dat meldt burgemeester Jodogne nadat ze kennis van nam van het rapport.

In het gebouw in de Noordwijk verblijven nog steeds zo’n 700 asielzoekers, onder wie niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De artsen identificeerden verschillende gevallen van tuberculose, zorgwekkende gevallen van cutane difterie en een zeer grote verspreiding van schurft met een risico op superinfectie in het gebouw. Bovendien wijzen de bevindingen op de vermoedelijke aanwezigheid van bijkomende niet-gedetecteerde gevallen van tuberculose en verhoogde risico’s voor de ontwikkeling van gevallen van pulmonale difterie.

Afgezien van besmettelijke ziekten, zetten artsen ook vraagtekens bij de bijzonder zorgwekkende geestelijke gezondheid van de bewoners, aldus het kabinet van Jodogne in een persbericht. “Als burgemeester voel ik een enorme frustratie omdat geen van de mogelijke oplossingen binnen de bevoegdheid van de gemeente valt. Ik eis dat de federale regering haar verantwoordelijkheden zeer snel opneemt om een zodanige verslechtering van de gezondheidssituatie te voorkomen dat deze nog gevaarlijker zou worden.” “Als er op dit moment geen risico is voor de inwoners van de Noordwijk, zou dat kunnen veranderen als deze 700 mensen gedwongen om het gebouw te verlaten en op straat te leven”, luidt het verder.