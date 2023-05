‘Pleidooi voor de faire gemeente: duurzaam lokaal beleid overstijgt de stadsgrenzen’

‘Politieke meningsverschillen of het geven van een ‘andere invulling aan duurzaamheid’, zouden het lokaal engagement rond mondiale thema’s als Fair Trade en internationale solidariteit niet in de weg mogen staan’, schrijft Bianca De Wolf van Fairtrade Belgium.

“Dilbeek ‘ziet geen nut in logo’ en mag zich niet langer Fair Trade Gemeente noemen”, kopte onlangs ‘Het Nieuwsblad’. Een duidelijke beslissing van het Dilbeeks gemeentebestuur om net als 5 andere Vlaamse gemeenten uit de campagne te stappen. Een tekort aan middelen, een andere invulling van duurzaamheid en het ontbreken van een lokale trekkersgroep worden door de gemeenten aangehaald als redenen voor de lokale Fair Trade-exit. Echter, in tijden van ‘wokisme’ en in aanloop naar verkiezingsjaar 2024 zijn thema’s als eerlijke handel en internationale solidariteit, erg in trek. Zo uitte Jean-Marie Dedecker – nota bene als burgemeester van voormalige Fair Trade Gemeente Middelkerke – onlangs nog zijn ongenoegen op Twitter over vermeende ‘Max Havelaar’-koffie op de menukaart van het Vlaams Parlement.

Een coherent lokaal mondiaal beleid

De keuze om al dan niet verder te gaan als “Fair Trade Gemeente”, is dan ook veelal politiek gemotiveerd. Wanneer een gemeente kiest voor het behalen van de titel, kiest ze er immers voor om Fair Trade in een coherent lokaal mondiaal beleid te integreren. Zo moeten “Fair Trade Gemeente” -besturen zich niet alleen engageren om eerlijke koffie aan te kopen (een moetje), maar dienen ze de Fair Trade-principes ook uit te dragen samen met lokale organisaties, handelaren, horeca én vrijwilligers. Vrijwilligers die niet in hun eentje verantwoordelijk mogen zijn voor Fair Trade, of bij uitbreiding voor het hele lokaal mondiale beleid.

En daar wringt vaak het schoentje. Zo toont een recente studie van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten aan dat er nog slechts heel beperkte mankracht is bij de Vlaamse steden en gemeenten voor het uitwerken van lokaal mondiaal beleid. Gemiddeld mag de bevoegde ambtenaar tussen de 10 à 25% van zijn/haar tijd hieraan spenderen en in sommige gevallen zelfs helemaal geen. En hoewel er belangrijke verschillen zijn tussen grote en kleine gemeenten, en vrijwilligers fantastisch werk doen rond Fair Trade en lokaal mondiaal beleid, moet een ambtenaar wel nog altijd de tijd krijgen om vrijwilligers de nodige ondersteuning te bieden én om het nodige werk te doen om de Fair Trade Gemeente titel iedere twee jaar te herbevestigen.

© Fair Trade Belgium

Duurzaam lokaal beleid is in se mondiaal

Want politieke meningsverschillen of het geven van een ‘andere invulling aan duurzaamheid’, zouden het lokaal engagement rond mondiale thema’s als Fair Trade en internationale solidariteit niet in de weg mogen staan. Duurzaam lokaal beleid overstijgt immers dorps- en stadsgrenzen en is in se mondiaal. Zo dienen lokale klimaatacties te worden afgetoetst aan hun mondiale impact op mens en milieu en is kiezen voor eerlijke handel, ook kiezen voor het klimaat. Want boeren – elders én hier -staan op de frontlijn van zij die het meest geraakt worden door de klimaatcrisis. En eerlijke handel gaat net zo goed over het kiezen voor een eerlijke prijs voor de witloof- en preiboer van om de hoek, als voor de koffie- en cacaoboer in Azië, Latijns-Amerika en Afrika.

Een boodschap die nog steeds aanspreekt, want 19 jaar nadat de campagne voor het eerst voet kreeg in Vlaanderen, kozen 193 Vlaamse gemeenten ervoor om wél hun titel opnieuw te vernieuwen. Gemeentebesturen, vrijwilligers, scholen, organisaties, lokale horeca en ondernemers: allemaal samen gaan ze voor eerlijke handel en zetten ze hun schouders onder de vernieuwde ‘Faire Gemeente’ aanpak.

Zo gaan ze volop voor Lokaal, Ecologisch en Fair denken en doen en zetten ze dit in de kijker tijdens De Faire Ronde op 13 oktober. En de verloren zonen en dochters? Daarmee maken we over 2 jaar graag opnieuw een afspraak.

Els Hertogen is algemeen directeur van 11.11.11.

Eva Smets is algemeen directeur van Oxfam België.

Philippe Weiler is directeur van Fairtrade Belgium.

Thibault Geerardyn is directeur van Rikolto.