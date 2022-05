Overlegcomité schrapt mondmasker op openbaar vervoer

De coronabarometer die sinds maart dit jaar op code geel stond, wordt gedeactiveerd. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land vrijdag beslist.

Als gevolg daarvan verdwijnt vanaf maandag 23 mei de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en het Passenger Locator Form (PLF) voor de meeste reizen.

De coronabarometer staat al sinds maandag 7 maart op code geel, de laagste van de drie codes, en wordt zoals verwacht vanaf volgende maandag dus helemaal gedeactiveerd. Reden daarvoor is het dalende aantal besmettingen en nieuwe hospitalisaties. Het reproductiegetal blijft bovendien lager dan 1, wat wijst op een duidelijk zwakkere viruscirculatie, en ook het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen schommelt al geruime tijd rond de 100 – ver onder de vooraf vastgelegde drempel van 300.

Met de deactivering van barometer, gaat vanaf maandag ook de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer op de schop. Geen mondmaskers meer dus op de trein, tram of metro. Reizigers van De Lijn zullen voortaan ook weer via de voorste deuren van de bussen en trams kunnen instappen.

Ook de andere coronamaatregelen op de voertuigen van De Lijn verdwijnen, zoals de plastic folie die de chauffeurspost afschermt. Reizigers zullen ook weer op de eerste rij zitjes kunnen plaatsnemen.

Vooraan in de bus zullen de reizigers voorts opnieuw hun vervoerbewijs kunnen ontwaarden en contactloos betalen. Cash betalen in bus of tram is verleden tijd: dat werd in 2020 afgeschaft.



De Lijn geeft wel mee dat niet op alle voertuigen al meteen vanaf maandag alles weer bij het oude zal zijn. ‘Het gaat dan ook om duizenden voertuigen, zowel van De Lijn als van de onderaannemers, waar de folies en andere fysieke veiligheidsmaatregelen moeten worden verwijderd’, zegt de openbaarvervoermaatschap in een persbericht. ‘Deze verwijderingsklus zal ettelijke dagen in beslag nemen.’

Op verschillende andere plaatsen zal wel nog een mondmasker gedragen moeten worden. Dat is het geval in ziekenhuizen, in medische kabinetten (bij de dokter) en in apotheken.

Op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen, zoals woonzorgcentra of bij de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist, geldt geen verplichting, maar blijft het mondmasker aangeraden.

Het verbod op niet-essentiële reizen van buiten de Europese Unie wordt opgeheven. Daarnaast vervalt de verplichting om te testen op dag 1 en 7, de quarantaine van 10 dagen en het kunnen voorleggen van het Passenger Locator Form en een geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat. Dat geldt echter niet voor reizigers die uit een land komen met een nieuwe zorgwekkende variant. Voor hen blijven de huidige regels van toepassing.

Het Overlegcomité nam ook een aantal beslissingen wat betreft crisisbeheer of ‘pandemic preparedness’. De regeringen willen de zogenaamde ‘verdedigingslinies’ die sinds de pandemie zijn opgeworpen, denk aan testing, contact tracing, vaccinatie en ventilatie, duurzaam verankeren. Ze vragen daarvoor advies aan het ‘Covid Focal Point’, dat daarvoor nauw zal samenwerken met de deelstaten.

Het IMC Volksgezondheid gaat voorts onderzoeken of en hoe een extra boosterprik voor een betere bescherming tegen een eventuele nieuwe golf kan zorgen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke tot slot gaat de epidemiologische meerwaarde van het Coronacertificaat en zijn plaats in de barometer verder onderzoeken.