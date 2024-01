Oudejaarsnacht Brussel: 206 arrestaties, 663 interventies brandweer

De Brusselse brandweer heeft tijdens de afgelopen Oudejaarsnacht 663 interventies afgewerkt. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Dat is bijna het dubbele van tijdens een normale wacht”, klinkt het. “Het ging om 251 brandweerinterventies en 412 ziekenwageninterventies.”

“Ons personeel is deze woelige nacht doorgekomen zonder, fysieke kleerscheuren”, gaat de brandweerwoordvoerder verder. “Drie brandweerlieden hebben wel last van oorsuizingen door de ontploffing van zware voetzoekers. Psychologisch is een ander verhaal, want wie kan de gestoorde situatie begrijpen dat hulpverleners niet in alle veiligheid kunnen werken. Onze mannen en vrouwen kunnen, indien zij daar de behoefte aan hebben, rekenen op een emotionele ondersteuning.”

“Ik wens ook te onderlijnen dat onze mensen tevens paraat stonden op het Paleizenplein om in te grijpen bij een eventueel incident tijdens het afvuren van het traditionele vuurwerk”, zegt Derieuw. “Brandweer Brussel wenst, uitdrukkelijk, de betrokken partners, en in het bijzonder de geïntegreerde politie, te bedanken voor de voorbeeldige samenwerking.”

Brusselse politie arresteerde 206 personen

De politie heeft in de afgelopen Oudejaarsnacht, tussen 18.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends, in de zes Brusselse zones 206 personen moeten oppakken. Dat meldt de Brusselse politie. Het gaat om 170 administratieve aanhoudingen, en 36 gerechtelijke. Vorig jaar werden 160 personen opgepakt tijdens Oudejaarsnacht.

Het aantal interventies dat de verschillende politieploegen hebben afgewerkt, is nog niet gekend. Vorig jaar ging het alvast om 1.674 interventies. “In Brussel was er veel volk aanwezig, in totaal zakten maar liefst 100.000 mensen af naar het centrum van de stad”, gaat de politie verder. “Rond de jaarwisseling verzamelden 55.000 mensen om naar het vuurwerk te kijken. Verder waren er ook 30.000 aanwezigen op FCKNYE in Brussels Expo.

Een algemene opmerking: het besluit van de minister-president werd niet nageleefd met betrekking tot het bezit en het gebruik van vuurwerk.”