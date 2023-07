Olivia vierde jaar op rij meest gegeven voornaam aan pasgeboren meisjes

Voor het vierde jaar op rij is Olivia de meest gegeven voornaam aan pasgeboren meisjes in België in 2022. Ze behoudt de voorkeur boven de naam Emma, die 16 jaar lang de populairste naam was, maar in 2019 haar eerste plaats moest afstaan. Noah is voor het tweede jaar op rij de populairste voornaam bij jongens. Dat blijkt woensdag uit de recentste cijfers van Statbel.

636 baby’s geboren in 2022 kregen de naam Olivia. Dat zijn er 56 meer dan het jaar ervoor en 179 meer dan de 457 baby’s die Emma als voornaam kregen. Louise (445) neemt dit jaar opnieuw de derde podiumplaats in.

De top 10 wordt aangevuld met Mila (395), Lina (383), Alice (364), Anna (339), Mia (337), Nora (337) en Lucie (322). Bij de grootste stijgers in de top 100 vinden we Alma (98, +118 procent), Romée (124, +114 procent) en Alba (261, +64 procent).

Andere voornamen die in de lift zitten, zijn: Lya (90, +61 procent), Gloria (87, +45 procent), Eloïse (96, +39 procent), Ambre (150, +36 procent) en Luna (274, +30 procent).

Voor het tweede jaar op rij is Noah de populairste voornaam bij de jongens die in 2022 in België geboren werden: 657 kinderen kregen die voornaam. Dat zijn er 30 meer dan het jaar ervoor.

Noah wordt gevolgd door Arthur (549) en Liam (524), die Louis vervangt op de derde plaats. Louis (517) schuift dus naar de vierde plaats en daarna volgen Adam (510), Jules (475), Lucas (434), Gabriël (407), Victor (391) en Finn (280).

Andere voornamen voor jongens in de top 100 die aan populariteit winnen, zijn: Charles (174, +40 procent), Naël (170, +34 procent), Jayden (118, +34 procent), César (119, +25 procent), Robin (172, +19 procent) en Owen (138, +19 procent).