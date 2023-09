Nieuw tentenkamp voor asielzoekers nabij Flageyplein in Elsene

Activisten en bewoners van het kraakpand in de Wetstraat hebben vrijdagavond omstreeks 18.15 u een nieuw tentenkamp voor asielzoekers geplaatst op het Heilige-Kruisplein, vlak bij Flagey in Elsene.

De activisten van het collectief ‘Stop de Opvangcrisis’ kondigden eind augustus aan dat ze na een beslissing van de rechtbank het kraakpand in de Wetstraat moesten verlaten. ‘Na overal verjaagd te zijn, plaatsen we daarom een nieuw tentenkamp’, laten de activisten aan persagentschap Belga verstaan. Dat zou volgens het collectief een honderdtal tenten tellen.

In de week dat het collectief te horen kregen dat ze het pand in de Wetstraat, vandaag eigendom van vastgoedontwikkelaar Atenor, moesten verlaten, besliste staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) om de opvang van alleenstaande mannelijke asielzoekers in het Fedasil-netwerk op te schorten. De Raad van State schorste eerder deze week nog die beslissing. De Moor liet nadien weten dat ze haar beleid niet zou aanpassen.

‘De autoriteiten proberen koste wat kost de gevolgen van hun minachting voor de wet, hun plichten en de menselijke waardigheid te verbergen’, zegt asielzoeker Amin. ‘Het kamp hier in Elsene verzet zich hiertegen en maakt zichtbaar wat de staat onzichtbaar wil maken.’

Volgens het collectief hebben ‘opeenvolgende maatregelen van de politieke autoriteiten de situatie in Brussel bijzonder explosief gemaak’. Daarmee doelt het collectief onder andere op de grootschalige opruimactie in het Brusselse Zuidstation. ‘Op die manier criminaliseren ze asielzoekers, mensen zonder papieren en daklozen die er hun toevlucht zochten’, duiden de activisten. Het collectief wordt ondersteund door een tiental verenigingen en ngo’s, waaronder ABVV, PAC, CIRé en Solidaris.