Nicole de Moor (CD&V) over de opvangcrisis: ‘Het blijft een heel moeilijke situatie’

‘Neen, ik ben niet te laat wakker geschoten’, zegt staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) in een interview met De Zondag over de asielcrisis. En: ‘Vandaag hebben we een bed voor iedereen die dat wil. Ik ga daar geen hoera over roepen, want ik besef dat de crisis niet voorbij is.’

Beleven we een nieuwe asielcrisis? vraagt De Zondag.

‘Dat zal ik niet ontkennen’, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (38), ‘Net zoals andere West-Europese landen staan wij onder zware druk. Dat is het gevolg van de oorlog in Oekraïne en een grotere asielinstroom. Ondanks gigantische inspanningen om de opvangcapaciteit te verhogen, zijn we er niet altijd in geslaagd om elke asielzoeker een bed te geven’.

Mogen we dat een falen van haar beleid noemen?

‘Néén. We hebben alles op alles gezet. We hebben sinds de zomer van 2021 al 7500 bijkomende plaatsen gecreëerd. Dat is historisch veel. Dus ik aanvaard niet dat mensen over onwil spreken’.

Alles doen en geen oplossing vinden, stelt De Zondag, is dat niet de definitie van falen?

‘Maar de uitdaging is gigantisch groot, hé. Het voorbije jaar hebben er meer dan honderdduizend mensen bescherming gezocht in ons land. Ik heb dikwijls op de regeringstafel geklopt. Fedasil kan dit niet alleen aan. Ook andere departementen moeten helpen. Intussen gebeurt dat ook. Tegelijk investeren we in daklozenopvang. Vandaag hebben we voor iedereen een bed in een verwarmd gebouw en moet er dus niemand meer buiten slapen.’

Buiten slapen

Onder meer Groen verwijt de staatssecretaris dat ze laattijdig in actie schoot.

‘Ik ben niet te laat wakker geschoten. De mensen van dit departement zijn al anderhalf jaar bezig om extra plekken te creëren. Dag en nacht’.

Weet u wat de grootste uitdaging is op dit departement? Méér zijn dan een crisismanager.

Waarom heeft ze dan niet kunnen vermijden dat maandenlang kinderen op straat sliepen?

‘Dat is niet de waarheid. Wij hebben de voorbije maanden inderdaad niet altijd iedereen kunnen opvangen. Maar we hebben altijd voorrang gegeven aan de meest kwetsbaren, en dat zijn families met kinderen’.

‘Er zijn enkele dagen geweest dat zelfs onze extra inspanningen niet genoeg waren om de meest kwetsbaren op te vangen. Dat was verschrikkelijk. Maar dat heeft niet maandenlang aangesleept. En intussen worden alle kwetsbaren opgevangen.’

‘Vandaag hebben we een bed voor iedereen die dat wil. Ik ga daar geen hoera over roepen, want ik besef dat de crisis niet voorbij is. Het blijft een heel moeilijke situatie.’

Moeilijk is het ook voor haarzelf, zegt ze: ‘Ik voel me hier heel emotioneel bij betrokken. Ik slaap al een tijdje niet meer. Er is geen thema zo moeilijk als een opvangcrisis. Weet u wat de grootste uitdaging is op dit departement? Méér zijn dan een crisismanager. Dat is niet makkelijk, want je maakt crisis na crisis mee. Toch is het dé uitdaging om naast crisisbeheer ook hervormingen door te voeren zodat mijn opvolgers beter gewapend zijn. De voorbije jaren is dat niet gebeurd’.

De staatssecretaris verhuist binnenkort naar Oost-Vlaanderen, meer bepaald Sint-Gillis-Waas, waar ze geboren is. De verhuis was al gepland, maar wordt versneld. ‘Het is inderdaad de bedoeling dat ik daar in 2024 op een lijst verschijn. Ik heb er alvast zin in, ook in de debatten. Ik heb van niemand schrik. Schrijf dat maar op’.

