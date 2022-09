Netwerk tegen Armoede: ‘Tijdelijk plafond op huurprijs, nadien koppeling aan energielabel’

Het Vlaams Netwerk tegen Armoede roept de Vlaamse regering op de huurprijzen in Vlaanderen tijdelijk te plafonneren en om de indexering nadien te laten afhangen van de energieprestatie van de woning. De organisatie dringt ook aan op extra steun voor verhuurders en op meer prijsregulering. “Zo maak je huurwoningen betaalbaar, verlaag je de energiefactuur van kwetsbare gezinnen en boek je enorm veel klimaatwinst”, zegt Heidi Degerickx, coördinator van het Vlaams Netwerk tegen Armoede.

De stijgende energie- en huurprijzen houden steeds meer gezinnen in een “financiële wurggreep”, stelt het Netwerk tegen Armoede. De organisatie roept de Vlaamse regering in aanloop naar de Septemberverklaring van maandag 26 september op om “de prijsspiraal voor huur en energie te doorbreken”. Het is geen geheim dat de Vlaamse regering bij de lopende begrotingsbesprekingen onderzoekt op welke manier ze kan ingrijpen op de huurindexering en of er daarbij een koppeling mogelijk is met de energieprestatie van de woning.

“Op zich is dat een goed voorstel, maar in de huidige context moeilijk hard te maken”, stelt het Netwerk tegen Armoede. De organisatie wijst erop dat veel huurwoningen nog geen energieprestatiecertificaat hebben. Dat is enkel verplicht bij verkoop van een woning of bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. Bij heel wat woningen is er dus gewoon nog geen zicht op het energielabel.

Daarom komt het Netwerk tegen Armoede met een alternatief voorstel: een tijdelijke pauze in de huurindexering van alle huurwoningen tot minstens 1 april 2023. Op die manier kan men de winter doorkomen en krijgen verhuurders de tijd om de nodige stappen te ondernemen en een energieprestatiecertificaat aan te vragen. Nadien zou de huur dan opnieuw kunnen geïndexeerd worden voor de woningen die voldoende energiezuinig zijn.

Volgens het Netwerk tegen Armoede is er op de private huurmarkt ook dringend een grootschalige renovatiegolf nodig. De organisatie dringt er daarom op aan om de instrumenten als MijnVerbouwPremie en MijnVerbouwLening “verder uit te bouwen en te verfijnen”.