Nawal Farih (CD&V): ‘Onze samenleving zou een safe space moeten zijn voor iedereen’

Nawal Farih is Kamerlid voor de CD&V en gemeenteraadslid in Genk.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Het toenemende fysieke maar ook verbale geweld bij jongeren baart me enorm zorgen. Onze samenleving zou een safe space moeten zijn voor iedereen.

Wat is uw grootste prestatie?

Ik vind ‘prestatie’ niet het juiste woord, maar ik ben wel blij dat ik er 24/7 voor mijn moeder kon zijn toen ze vijf jaar geleden een zware beroerte kreeg. Ik werkte toen op het kabinet-Vandeurzen, maar als je moeder ziek wordt, valt de wereld stil. Gelukkig is zij de sterkste vrouw die ik ken en staat ze er nu weer helemaal.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Als student ging ik op Erasmus naar Valencia en later werkte ik in verschillende landen, van Maleisië tot Singapore. Vandaag is dat ondenkbaar geworden: ik kan mijn familie en vrienden niet meer missen.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Aan mijn huisarts, die een voorbeeldfiguur voor me was. Een wijze man die elke consultatie gebruikte om naast medisch advies ook heel wat levenswijsheid en motiverende woorden mee te geven.

Ik koop niets wat ik niet nodig heb, daar ben ik heel streng in.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik koop niets wat ik niet nodig heb, daar ben ik heel streng in.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Er wordt heel wat gezegd en geschreven, maar ik laat me daar bewust niet door bedelven.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Sinds kort wel. Ik had nooit gedacht dat ik een hondenvriend zou worden, maar Pamuk (de hond van haar partner, CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, nvdr) is echt een schatje.

Hebt u ooit al eens een zelfhulpboek gelezen?

Echte zelfhulp is het niet, maar uit De Zahir van Paulo Coelho heb ik veel levenswijsheid gehaald.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Onlangs zag ik de uitstekende expo Whispering Lights van Reset Immersive in Brussel. Die doet je ervaren hoe snel onze wereld digitaliseert, maar hoe je ook de weg terug kunt vinden naar moeder natuur.

Waarover zou u meer willen weten?

Over geschiedenis. Niet uit boeken, maar door diepgaande gesprekken te voeren met de vorige generaties. Daar zit zo veel wijsheid. Ik koester een heel grote liefde voor de eerste generatie die naar België kwam om in de mijnen te werken, zoals mijn opa.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Vertrouwen. Liefde is toch een stukje jezelf overgeven aan gevoelens die je niet onder controle hebt, en hopen dat je partner dat ook doet.

Vindt u seks overschat?

Het woord ‘seks’ wel. Voor mij gaat het altijd over intimiteit, zowel fysiek als mentaal.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Gisteren nog. Ik probeer hen twee keer per week te zien. Samen met mijn mama en zus heb ik een whatsappgroep, ‘de vrouwen van het huis’. Daarin passeren gemiddeld 100 berichten per dag. Je wilt niet weten wat we daar allemaal bespreken.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Sporten: ik loop regelmatig. En daardoor kan ik ook zondigen, want ik ben een echte foodie.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Nawal betekent ‘geschenk’ in het Arabisch, en zo zie ik het leven: als een ongelooflijk cadeau. Net zoals elk geschenk valt het soms mee en soms tegen. Wat telt, is wat je ermee doet.