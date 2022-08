Minister van Mobiliteit laat Vias doorlichten

Er komt een audit naar het Verkeersveiligheidsinstituut Vias. De doorlichting komt er op vraag van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), zegt hij zaterdag in Het Nieuwsblad. Vias zal moeten aantonen dat het zijn boekhouding op orde heeft en geen overheidsgelden gebruikt voor commerciële activiteiten.

Het verkeersveiligheidsinstituut geldt als dé expert en wordt voortdurend bevraagd om verkeersfenomenen in kaart te brengen, te analyseren of op te lossen. Onder andere de BOB-campagne komt uit hun koker. Het instituut heeft dan ook de opdracht om het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer te halveren tegen 2030. Een moeilijke taak, waar het ook veel subsidies voor krijgt: bijna 6 miljoen euro per jaar.

Daarnaast bouwt Vias ook een hele resem commerciële activiteiten uit. Zo is het instituut eigenaar van verschillende rijscholen, verkoopt het alcoholsloten en geeft het ook cursussen, bijvoorbeeld slippen op een nacht wegdek. De federale overheid wil nu nagaan of die commerciële activiteiten en de publieke opdracht wel voldoende gescheiden zijn, zegt minister Gilkinet in de krant.

‘Hierdoor zal in de toekomst nog beter met Vias kunnen worden samengewerkt op het cruciale domein van verkeersveiligheid’, aldus de minister. ‘Daarbij willen we rekening houden met alle weggebruikers. En zeker met de actieve weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, die het kwetsbaarst zijn.’

De audit moet over drie maanden afgerond zijn.