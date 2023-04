Mercedes Van Volcem (Open VLD): ‘Beangstigend dat Schild & Vrienden binnenviel op lezing voor kinderen’

Mercedes Van Volcem is Vlaams volksvertegenwoordiger (Open VLD) en schepen in Brugge.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De oorlog in Oekraïne geeft me vooral een machteloos gevoel. En recent vond ik het ook beangstigend om te horen dat Schild & Vrienden was binnengevallen op een lezing voor kinderen in Brugge.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Als schepen van Openbaar Domein in Brugge probeer ik toch mijn steentje bij te dragen. Door te ontharden, bomen en bloemen te planten. De openbare ruimte is een gelijkmaker: iedereen kan genieten van het groen.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Een jaar in Londen, New York of Parijs wonen lijkt me wel iets, al mag het ook Costa Rica zijn. Maar ik zou altijd terugkeren, want ik kan mijn kinderen niet missen.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Op mijn twaalfde werkte ik in de zomer samen met mijn nicht in een fruitwinkel. We voelden ons zo groot en vrij. Die winkel bestaat trouwens nog. Ik mag altijd terugkeren, zeggen ze.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

In Brugge hebben we al 26 hectare bos laten aanplanten. Verder eet ik nog maar twee keer per week vlees en drink ik water uit de kraan, in plaats van uit plastic flessen.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Toen ik bomen liet planten in een sociale woonwijk schreef iemand ‘dat ze me aan die boom zouden ophangen en dat ze hoopten dat alle duiven op mijn kop zouden schijten’.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Elke dag. Ik had twee katten, Musti en Rosti, maar die laatste is helaas gestorven. Musti staat elke ochtend aan mijn bed en begint ook fel te miauwen als ik thuiskom. Al heeft het feit dat ik haar lekkere zakjes eten geef daar wellicht ook iets mee te maken.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Dat ik nooit in het buitenland heb gestudeerd. Ik kom uit een gewoon gezin: naar de universiteit gaan was op zich al een vrij grote stap. Maar misschien had ik dat verlangen toch meer moeten volgen.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

We leven in erg onzekere tijden en wellicht zal extreemrechts nog stemmen winnen. Maar ik hoop dat deze samenleving nooit zal toestaan dat de rechten van de mens geschonden worden.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Films, muziek en boeken mogen best wat escapistisch zijn, en breken met de mainstream. Als student vond ik de films Wild at Heart en Pulp Fiction bijvoorbeeld geweldig.

Waarover zou u meer willen weten?

Over boom- en bloemsoorten. Al verdiep ik me ook graag in de grote uitdagingen voor de toekomst: klimaat, droogte, energie en voedselschaarste.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Helemaal niets, net omdat het liefde is.

Vindt u seks overschat?

Eigenlijk wel.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Mocht ik niet politiek actief zijn, misschien wel. Maar als volksvertegenwoordiger en schepen kun je niet wegvluchten als het te moeilijk wordt.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat er in het leven veel factoren zijn die je niet onder controle hebt. Ik probeer dus te genieten van wat nu gebeurt, en de dag te plukken.