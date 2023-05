Makelaar Kinga Kantorska (Blind Gekocht): ‘Ik emigreerde “per toeval” en ben niet van plan nog te vertrekken’

Kinga Kantorska is aankoopmakelaar. Ze is te zien in Blind gekocht op Play4.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Ik probeer te focussen op goed nieuws, omdat ik heel gevoelig ben voor al dat negatieve. Maar de oorlog in Oekraïne vind ik zo vreselijk, die raakt me diep. Ik groeide op in Polen en heb als kind nog tanks door de stad zien rijden.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Misschien is het naïef, maar wat meer begrip, mildheid en behulpzaamheid zou de wereld beter maken. Ik geloof in liefde, vriendschap en elkaar mooie dingen gunnen.

Wat is uw grootste prestatie?

Ik maak nog altijd veel fouten. Maar ik ben wel megatrots op mijn gezin – al is het soms moeilijk om de juiste balans te vinden met mijn drukke job – en op het fijne team van fantastische mensen dat ik door de jaren heen rond me heb verzameld. Als mensen hun talenten kunnen ontplooien, ontstaat er een magische vibe.

Wat is uw grootste mislukking?

Hoeveel tijd heb je? Mijn leven is een aaneenschakeling van mislukkingen. Maar zonder dat alles had ik hier niet gestaan.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Dat heb ik al gedaan, 25 jaar geleden. Het was het plan van mijn moeder en eerst had ik er, als twintigjarige, geen zin in. Maar studeren in het buitenland leek me wel een boeiend avontuur en uiteindelijk ben ik hier gebleven. Ik emigreerde dus ‘per toeval’ en ben niet van plan nog te vertrekken.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

In het middelbaar had ik een heel fijne vriendengroep van vijf jongens en vijf meisjes. Onze weekends samen waren onvergetelijk: muziek maken, dansen, veel wodka drinken en lekker eten.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik vind het heel belangrijk, maar het kan zeker beter. Zo neem ik nog te vaak de auto. Maar ik eet geen vlees – al speel ik af en toe vals, voor iets uitzonderlijk lekkers.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Voorlopig heb ik nog niets ergs gevonden. Maar ik houd mijn hart vast.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Volmondig ja! Onze Engelse cockerspaniël Vipo runt het huishouden, hij heeft zéér veel aandacht nodig. En hij praat ook terug.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Ik ben zeer geboeid door de kosmos en de film Interstellar bleef dagen in mijn hoofd spoken. Verder zijn er enkele hedendaagse kunstenaars wier werk ik enorm bewonder: Wilfried De Cock, David Kuppens en Ellen Vrijsen.

Waarover zou u meer willen weten?

Over de kosmos dus, mijn guilty pleasure. Wetenschap boeit me heel erg. Vorige zomer bezochten we tijdens onze vakantie CERN in Genève. Ik had er wel een week willen blijven om alle mysteries te ontrafelen.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Niets. Het is het allermooiste wat er is.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik ben vegetariër, eet vaak biologisch, en het liefst pluk ik mijn groenten en fruit zelf bij de lokale bioboer. Maar ik eet ook héél graag lekkere koekjes.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Ja. Oorlog is vreselijk. Ik zou op zoek gaan naar vrede.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat ik mag luisteren naar mijn intuïtie en dat mijn oervertrouwen klopt: alles komt goed.