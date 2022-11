KU Leuven voert tuchtzaak tegen groep studenten na ‘risicovolle en onverantwoorde’ doop

De KU Leuven voert op dit moment een tuchtprocedure tegen dertien studenten na een ‘risicovolle en onverantwoorde’ studentendoop vorig jaar. Dat meldt de universiteit donderdag. Een van de studenten die deelnam aan de doop moest met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen, met een levensbedreigende hoeveelheid alcohol in het bloed.

Het gaat om studenten uit de regionale studentenclub Zuid-Oost-Vlaams (ZOV). De feiten dateren van november 2021.

Tijdens een doop die drie dagen duurde, leidde een combinatie van weinig slaap, weinig voeding en voeding die niet bestemd is voor menselijke consumptie, fysieke uitputting en veel alcohol ertoe dat één student uiteindelijk het bewustzijn verloor. De student heeft het ziekenhuis kunnen verlaten zonder blijvend letsel. De doop vond plaats buiten Leuven, maar de universiteit geeft geen details over waar precies.

De universiteit werd via een anonieme tip op de hoogte gebracht van de feiten. Meteen daarna is het parket ingelicht geweest. Het gerecht voerde daarop een opsporingsonderzoek. In oktober 2022 werd dat afgerond. Op 18 oktober 2022 startte de universiteit de tuchtprocedure. De betrokken studenten kregen sancties opgelegd van de tuchtcommissie. Omdat ze nog beroep kunnen aantekenen tegen de sancties, communiceert de universiteit niet over hoe de sancties er precies uitzien.

De club ZOV had ten tijde van de doop het toenmalige doopcharter niet ondertekend, als enige club of studentenvereniging van de KU Leuven. Dit academiejaar is het doopcharter vernieuwd en heeft de club het wel ondertekend.

Reactie Luc Sels

‘Dit nieuws raakt mij en de universiteit bijzonder diep’, reageert rector Luc Sels. ‘Het komt heel hard binnen. Het geeft aan dat we hard moeten blijven werken en waakzaam moeten blijven.’

‘Als onafhankelijke club is het onmogelijk om actie tegen de club als dusdanig te ondernemen’, gaat de rector verder. ‘We kunnen enkel optreden tegen de studenten zelf in onderwijsgerelateerde activiteiten, omdat zij, als KU Leuven-student, zich akkoord hebben verklaard met de waarden en normen van de universiteit, het tuchtreglement en de naleving ervan.’

De gelijkenissen in het verhaal met de zaak-Sanda Dia zijn er, erkent de rector. ‘Het ging ook om een meerdaagse doop buiten Leuven, ook om een regionale studentenclub, ook om het toedienen van voedsel dat die naam niet waardig is, ook om het aanzetten tot buitensporig alcoholgebruik. Het is verschrikkelijk, maar we hebben gedaan wat we moeten doen. Onze diensten hebben professioneel en accuraat gehandeld. We staan recht in onze schoenen.’