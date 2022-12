Kotentekort leidt tot hogere huurprijzen, aldus Kotkompas

“Er zijn te weinig koten en daardoor blijft de huurprijs ervan artificieel hoog. Ook een uitbreiding van het aanbod in de stadsrand van studentensteden is noodzakelijk.” Die conclusie maken vastgoedbedrijven Diggit StudentLife en Stadim in hun derde editie van het Kotkompas. In het onderzoek werden 2.150 studenten bevraagd over hun noden op vlak van studentenhuisvesting.

De Belgische markt van de studentenhuisvesting is een dynamische markt in volle evolutie. Met het Kotkompas 2022 wordt voor het derde jaar op rij de Belgische markt in kaart gebracht. Het Kotkompas bevat resultaten uit een enquête bij 2.150 respondenten met 60 verschillende nationaliteiten. De resultaten kunnen investeerders, ontwikkelaars en overheden helpen om beter in te spelen op de noden van het kernpubliek, de studenten van het hoger onderwijs. In 2022 zijn er ruim 507.000 studenten in het hoger onderwijs. Uit de derde Kotkompas blijkt dat het tekort aan studentenkamers blijft domineren.

Dat heeft als gevolg dat de prijzen voor het beschikbare aanbod vaak heel hoog liggen. Studenten vragen ook om een groter aanbod aan studentenhuisvesting in de stadsrand. Ideaal daarbij is een mix van studentenkamers, voldoende faciliteiten en groene buitenruimte en een goede ontsluiting richting campussen, stad en ander openbaar vervoer.

De huurprijzen zijn voor veel studenten het afgelopen jaar niet gestegen, maar toch geeft 20 tot 30 procent van de studenten aan dat net die prijs hen ervan weerhoudt om op kot te gaan. Gemiddeld kost een kot 440 euro per maand, wat voor veel studenten te duur is.

Particuliere verhuurders blijven in de meerderheid en heel wat kleinschalige, verouderde sites zijn vaak energieverslinders. Toch blijft investeren in koten interessant. Voor een individuele studentenunit fluctueert het bruto rendement tussen 3 procent en de 3,5 procent. Voor grootschaloge projecten is dit tussen 4,5 procent en 5,25 procent.