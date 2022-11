Klimaatactivisten krijgen 2 maanden cel voor klimaatactie ‘Meisje met de parel’

Twee mannen die vorige week een klimaatactie hielden bij het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ in het Mauritshuis in Den Haag zijn woensdag veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Dat besliste de rechtbank in Den Haag.

Het gaat om twee mannen met de Belgische nationaliteit, Wouter Mouton, die zijn hoofd vastplakte aan het schilderij, en Pieter G. Hij filmde de actie. Het schilderij achter het glas raakte niet beschadigd, maar de lijst en de achterplaat wel. Mouton is een veganist die zich eerder ook al in de belangstelling werkte met acties tijdens de Ronde van Vlaanderen en de finale van de Beker van België in het voetbal.

De rechter vond de vernieling bewezen en zei ook dat de actie voor veel mensen ‘schokkend’ was. ‘Iedereen kan zich iets voorstellen bij de kwetsbaarheid van zo’n schilderij en het feit dat het mogelijk verloren had kunnen gaan als het verkeerd was gelopen.’ Wel liet ze meewegen dat ze met haar straf niet elk initiatief tot demonstreren wilde ontmoedigen. ‘In dat spanningsveld bevind ik me.’

Volgens Nederlandse media moeten de twee de straf meteen uitzitten. De rechter vreest dat ze gelijkaardige acties zouden voeren.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland had vier maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk. De advocaten van de verdachten vroegen de vrijspraak voor hun cliënten. Volgens Mouton had hij van tevoren goed uitgezocht of zijn actie het schilderij van Johannes Vermeer in gevaar zou brengen. Hij was er naar eigen zeggen ‘vrij zeker van’ dat dit niet zou gebeuren, legde hij aan de rechter uit. Zo onderzocht hij of de glasplaat het hele schilderij bedekte en gebruikte hij naar eigen zeggen ook niet de volledige hoeveelheid lijm die in de tube zat.

G. op zijn beurt ontkende dat hij wist wat er zou gaan gebeuren. Hij zei dat hij aan het filmen was voor een schoolproject. De rechter liet weten het verhaal van G. niet te geloven.

In een reactie laat Just Stop Oil Belgium, de zogezegde Belgische tak van de Britse actiegroep, weten ‘ontzet’ te zijn over de veroordeling. In een mail spreken de activisten over ‘buitenproportionele repressie’. ‘Overheden en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het onleefbaar worden van de aarde zijn wederom vrijuit gegaan’, klinkt het.