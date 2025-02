Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens: ‘Heel bezorgd over de plannen rond asiel en migratie’

In een interview met De Zondag deelt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens haar zorgen over de toestand van kinderrechten in België. Ze bespreekt verschillende dringende kwesties, zoals onderwijs, echtscheidingen en vooral de opvang van vluchtelingenkinderen.

Vrijens benadrukt het belang van haar functie, aangezien jaarlijks 1.300 klachten binnenkomen. ‘Dat wij hard nodig zijn, zien we ook aan de vele meldingen,’ zegt ze. Onderwijs is het meest gemelde thema, maar volgens haar komt dat vooral doordat veel kinderen ermee in aanraking komen.

Echtscheidingen vormen een ander groot probleem. ‘Ouders die hun kinderen vragen om te kiezen: vreselijk is dat!’ zegt ze. Justitie verergert volgens haar vechtscheidingen door ouders juridisch tegenover elkaar te plaatsen. Gelukkig experimenteren sommige rechtbanken met een verzoeningsmodel.

Vrijens maakt zich echter de meeste zorgen over alleenstaande vluchtelingenkinderen. ‘Deze kinderen hebben geen caring adult,’ zegt ze. ‘Welke traumatische dingen hebben zij niet meegemaakt, thuis en onderweg? Dan kom je hier toe en als je geluk hebt, vind je een plaats in de jeugdhulp. Maar helaas zijn er te weinig plekken en belanden veel kinderen in grote collectieve centra. Dat is niet oké.’

Ze is bijzonder kritisch over het strengere asielbeleid dat de federale regering wil invoeren. ‘Ja, wij zijn heel bezorgd over de plannen rond asiel en migratie,’ zegt ze. Hoewel ze begrijpt dat migratiecontrole belangrijk is, wijst ze erop dat België een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van kinderen die hier toekomen. ‘Wij hebben de plicht om voor hen te zorgen en hen op een menselijke manier op te vangen – beter dan nu.’ Ze pleit voor kleinschalige opvang met een familiaal klimaat, omdat grote centra volgens haar nooit een geschikte plek zullen zijn voor kinderen.