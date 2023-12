Kerstvragen aan Kristel Verbeke: ‘Alle ongeduldige bestuurders zonder manieren wens ik een gebroken teen’

Kristel Verbeke is programmamaker. Ze maakte dit jaar Geld gezocht en is nu te zien in Zorgen voor mama.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dat ik samen met onze tienerdochters Elton John heb kunnen zien. In 2019 hadden we gekeken naar Rocket Man en ze vonden die film en zijn muziek meteen geweldig. Dus kochten we tickets voor zijn afscheidstournee. Die werd twee keer uitgesteld: eerst door corona, later door een heupoperatie. Toen bleek dat het concert pas in 2023 zou plaatsvinden, vreesde ik al dat ze zijn muziek niet meer tof zouden vinden. Maar het was de max!

En wat maakte u boos?

Dat we met z’n allen niet meer voor onze kinderen kunnen zorgen. Duizenden kinderen bevinden zich in een oorlog en dat lijken we ‘normaal’ te vinden. Maar ook bij ons groeien zo veel kinderen op in armoede.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2022 hebt u gerealiseerd?

Beter grenzen aangeven en ‘nee’ zeggen.

Wat was uw grootste ontdekking van 2023?

Ik ben een controlefreak als het gaat over budgetteren, dus ik werkte altijd met Excel-bestanden. Maar dankzij Geld gezocht heb ik de gratis app Wakosta ontdekt. Die is top.

Wat was het beste boek van 2023? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Niet recent, wel heel goed: Kom hier dat ik u kus van Griet Op de Beeck. Ook het koffietafelboek Live Beautiful van Athena Calderone is een aanrader. En op Netflix zag ik de geweldige docu over Robbie Williams. In mijn K3-periode heb ik hem een paar keer ontmoet en ik vond zijn verhaal heel herkenbaar. Los van de drugs dan.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2023?

Deze zomer reisden we met het gezin naar de westkust van de Verenigde Staten en in Los Angeles tipte een local ons de rooftopbar Catch LA. We aten er een heerlijke salade met artisjok, spinazie, shiitake, prei, parmezaan, miso en een truffel-yuzuvinaigrette.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

De Grand Canyon. Bij zonsondergang kijk je daar recht in het hart van Moeder Aarde.

Wie is voor u de persoon van 2023?

Robin, een jonge gast van 22 die zijn verhaal deelt in Zorgen voor mama. Hij verloor zijn mama twee jaar geleden en moet nu in zijn eentje verder, in kansarmoede. Ik heb zelden iemand ontmoet die zo stevig in zijn schoenen staat.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Dat doe ik al 23 jaar met de familie van mijn man. En altijd met de kervelsoep met balletjes van moeke.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen enkel. X is er voor nieuws en Instagram voor mode en design. Maar ik heb er wel een tijdslimiet opgezet.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Zeker. Beckham en The Crown vond ik zalig. En als ik alleen thuis ben, geniet ik van de shows van Marie Kondo: een guilty pleasure.

Wat was de strafste sportprestatie van 2023?

Dat Bart Swings wereldkampioen werd. Schaatsen is een nichesport waarover bij ons veel te weinig fuss wordt gemaakt.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Er is geen andere optie dan te blijven geloven. Maar de tijd dringt.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Ik wens alle partijen die betrokken zijn in oorlogen toe dat ze eens goed in de spiegel kijken.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2024?

Alle ongeduldige bestuurders zonder manieren wens ik een gebroken teen. En mijn vrienden en mezelf: laat het af en toe los.