Kerstvragen aan Coely: ‘Ik heb dringend een pauze nodig. Een maand zonder gsm zou heerlijk zijn’

Coely is zangeres en rapster. Ze was coach in The Voice Kids op VTM.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dat de Amerikaanse rapper André 3000 na 17 jaar met een nieuw album kwam. Het brede publiek kent hem van de hit Hey Ya! van Outkast. Het is een vrij bizarre plaat geworden, maar gewoon al het feit dat ze er is: iederéén uit de wereldwijde hiphopscene zat daarop te wachten.

En wat maakte u boos?

Al die oorlogen: Oekraïne, Israël en Palestina, Congo. De wereld is naar de vaantjes.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2022 hebt u gerealiseerd?

Vroeger maakte ik soms goede voornemens, maar vorig jaar heb ik dat niet gedaan. Ik dacht gewoon: we zullen wel zien. En dat is beter uitgedraaid dan verwacht. Dus ik denk dat we ook komend jaar wel zullen zien.

Wat was uw grootste ontdekking van 2023?

Die kinderen tijdens The Voice Kids. Je hoopt vooraf dat ze goed kunnen zingen, maar dat er zulke talenten bij zouden zijn, had ik niet verwacht.

Wat was het beste boek van 2023? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Ik heb zeer weinig boeken gelezen, maar nu ben ik begonnen in Waarom doe ik zo?, een zelfhulpboek van Robert Jackman. Alleen al de titel is geweldig. De beste film vond ik de remake van The Little Mermaid, die deed me echt weer als een kind voelen. Beste serie: Lupin, zonder twijfel. Dat is zo’n mindfuck, compleet onvoorspelbaar. En de beste artiest: Yann Gaudeuille. Die zit in mijn crew, maar heeft net ook een eigen single uit, Into My Home.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2023?

In Dendermonde opende recent The Queen’s Head, waar ze heerlijke high tea serveren. Het eerste waar je oog op valt als je binnenkomt, is een rockportret van de Queen. Geweldig. Je waant je in Engeland.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Schotland, waar we vorige zomer op vakantie gingen. De natuur is wauw, maar de mensen zijn ook zo trots op hun cultuur. En het weer viel best nog mee.

Wie is voor u de persoon van 2023?

Mijn man. Hij werkt keihard en is ook sterk veranderd als mens. Ik ben supertrots op hem.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

We gaan met de familie op trip naar Pairi Daiza. Logeren tussen de beestjes.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Alles. Ik heb dringend een pauze nodig. Een maand zonder gsm zou heerlijk zijn.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ik betaal er elke maand voor, maar nu ik erover nadenk, heb ik het misschien wel even gezien. We hebben ook Prime Video en Disney+, dus misschien moet ik eens wat knopen doorhakken. En gewoon vaker naar de film gaan.

Wat was de strafste sportprestatie van 2023?

De vier goals van Romelu Lukaku tegen Azerbeidzjan. Ik ben een zware voetbalfan.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ja, maar iedereen moet wel meewerken. Tijdens corona hebben we bewezen dat we allemaal samen een doel kunnen bereiken. Als we dat ook voor het klimaat doen, kunnen we de boel redden. Anders neemt de natuur het onverbiddelijk over.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Iedereen die iets ergs heeft meegemaakt met een vriend, ex-lief of familielid.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2024?

Een goed leven. En het leven zelf. Ik hoop dat niemand sterft, want het is allemaal al moeilijk genoeg.