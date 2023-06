Judoka Dirk Van Tichelt: ‘Ik denk niet dat veel topsporters vegetariërs zijn’

Dirk Van Tichelt is judoka en judocoach. Hij nam deel aan Special Forces op VTM.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Ik las onlangs dat alweer iemand uit het wielrennen betrapt was op doping. Zoals gewoonlijk volgde de ontkenning en het hele theater. Het feit dat ik vroeger altijd mijn whereabouts moest opgeven – vaak een heel gedoe – kwam grotendeels door de dopingcultuur in het wielrennen. Ik zal niet beweren dat er in het judo geen enkel geval van doping is geweest, maar daar is toch meer fair play.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Laat elke politicus maximaal vier jaar besturen. Dan kunnen ze tot de laatste dag hun best doen voor de gemeenschap, in plaats van vuurtjes te stoken wanneer de verkiezingen naderen.

Wat is uw grootste prestatie?

Objectief gezien zijn dat mijn medailles op WK’s, EK’s en de Olympische Spelen. Maar subjectief kies ik voor mijn gezin.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Alle fratsen en deugnieterijen. Als ik naar mijn zoontje kijk, herken ik mezelf volledig in hem.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Toen we ons huis verbouwden, hebben we zonnepanelen en een warmtepomp geïnstalleerd. Ik heb nu ook een elektrische auto, al blijf ik die veel te duur vinden. En thuis hebben we vrij veel bomen, en kippen die het groenafval opeten. Maar ik eet wel veel vlees. Dat blijft de beste manier om je spieren proteïnen te geven. Ik denk niet dat veel topsporters vegetariërs zijn.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Jazeker. We hebben twee katten, Jules en Gust. Die laatste wil altijd binnen zitten, maar Jules is een kleine tijger met een echt jachtinstinct. Dat spreekt me wel aan.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Ik had een aantal aandelen beter verkocht voor ze de dieperik in gingen.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

De muziek van Urbanus heeft me altijd aangesproken. Veel mensen vinden hem een flauwe plezante. Misschien is hij dat ook, maar in zijn humor zit veel maatschappijkritiek.

Waarover zou u meer willen weten?

Ik moet me dringend eens verdiepen in artificiële intelligentie.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Hoeveel precies weet ik niet. Er zijn de jaarlijkse klassiekers, zoals de stickers van het Rode Kruis. En als ik een dakloze zie en kleingeld op zak heb, zal ik altijd wel iets geven.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Elkaar missen, omdat ik zo vaak in het buitenland zit.

Vindt u seks overschat?

Nee, onderschat! Als ik dan wél thuis ben…

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Eigenlijk niet. Ik sport bijvoorbeeld veel te weinig. Als trainer focus ik vooral op mijn atleten. Gelukkig zijn de gezonde voedingsgewoonten er na jarenlang topsport wel ingebakken.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Eerst zou ik mijn gezin en familie in veiligheid brengen. En dan zou ik hen proberen te overtuigen om me toch naar het front te laten vertrekken. Sinds Special Forces heb ik nog meer respect gekregen voor militairen. Als ik geen topsporter was geworden, was een carrière bij het leger wel iets voor mij geweest.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Probeer veel te lachen, want het leven is al serieus genoeg.