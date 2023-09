Jos D’haese (PVDA) over rechtszaak tegen YouTuber: ‘Alle steun voor Acid’

YouTuber Acid verschijnt donderdag voor de rechter in Brugge. Hij staat terecht voor zijn controversiële video over de Reuzegom-zaak. ‘Alle steun voor Acid’, meent Jos D’Haese.

‘Hallucinant’, zo noemt Jos D’haese, Vlaams Parlementslid voor de PVDA, het proces dat deze week tegen Nathan Vandergunst begint. De YouTuber, bekend als Acid, wordt aangeklaagd omdat hij op zijn videokanaal vier namen van Reuzegommers noemde nadat de uitspraak in het proces-Sanda Dia was gevallen. Dia kwam om het leven tijdens een studentendoop. Net als Acid vond D’haese de uitgesproken straffen overdreven licht.

Jos D’haese: Het zijn echt heel ernstige beschuldigingen waartegen Acid zich moet verdedigen. Er hangen hem veel zwaardere straffen boven het hoofd dan wat de Reuzegommers hebben gekregen. Hoe krom zou ons rechtssysteem niet zijn als hij straks ook daadwerkelijk veroordeeld wordt? Dat zou echt de wereld op z’n kop zijn.

Een van die beschuldigingen is zelfs discriminatie. Hoe komen leden van een racistische studentenvereniging erop om anderen daarvan te beschuldigen? Acid heeft vier namen van Reuzegommers genoemd, maar zelfs privacy-experts zijn het er helemaal niet over eens dat hij daarmee over de schreef ging. Iemand als Matthias Dobbelaere-Welvaert (jurist en directeur van de stichting The Ministry of Privacy, nvdr) ziet het probleem niet met die video. Ik ga ervan uit dat Acid vrijgesproken wordt. Ik wil hierbij al mijn steun uitspreken aan hem en zijn advocaat.

Met zijn video opende hij een heksenjacht op de vier leden van Reuzegom, waarvan er twee zelfs niet aanwezig waren bij de doop van Dia. Moet dat dan ongestraft blijven?

D’haese: Ze waren niet aanwezig, maar ze waren wel betrokken via Whatsapp-groepen en andere kanalen. Het is een open vraag waarom zij niet hoefden terecht te staan tijdens het proces. Ik begrijp dat zelf ook niet, zoals er nog wel meer vragen te stellen zijn over de loop van dit proces.

Ik ben het ook niet met alles eens wat Acid in die video zegt, maar dat valt volgens mij allemaal onder de vrijheid van meningsuiting. Hij heeft een beschouwing gemaakt bij het eind van het proces, zoals er ook veel in de media zijn verschenen of zoals andere mensen dat op café hebben gedaan.

U had ook zware kritiek op de uitspraak, maar u hebt de namen nooit genoemd.

D’haese: Ik vond dat niet nodig, ook al begrijp ik dat mensen daarnaar op zoek gingen. Het hele gevoel dat over dit proces blijft hangen is dat het helemaal anders was verlopen als hier jongens uit het beroepsonderwijs, van wie enkelen misschien met een migratieachtergrond, terecht hadden gestaan omdat ze een bankierszoon hadden mishandeld. Dit was een voorbeeld van klassenjustitie, dús de achtergrond en voor sommigen de naam van die Reuzegommers doen ertoe.

Die jongens uit het beroepsonderwijs hadden waarschijnlijk ook met naam en foto in de kranten gestaan. Ik zie geen enkele reden waarom die Reuzegommers dan wel anonimiteit verdienen, en dat nu zelfs met dure advocaten kunnen proberen af te dwingen bij de rechter.

Acid was trouwens lang niet de eerste die hun namen publiek noemde. Wie dat denkt, moet wat vaker op sociale media gaan kijken.

Bent u een fan van Acid?

D’haese: Ik heb wel respect voor wat hij doet. Ook op het podium van Pukkelpop vroeg hij weer aandacht voor deze zaak, dat is chic. Maar, euh, hij heeft wel een bijzondere stijl en accent. (lacht)

Hij wordt ook wel gewoon een aandachtszoeker genoemd.

D’haese: Acid krijgt aandacht genoeg. Met video’s over zandkastelen of fitnesstrainingen haalt hij evenveel views. Hij heeft zijn kanaal net ingezet om aandacht te vragen voor Sanda Dia, en de interesse van jongeren opgewekt die er daarvoor misschien niet mee bezig waren.