Jonge huisartsen weigeren almaar vaker nieuwe patiënten

Jonge Vlaamse huisartsen weigeren almaar vaker nieuwe patiënten, omdat ze te veel werk hebben. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

De krant begint met het goede nieuws: het aantal actieve Vlaamse huisartsen neemt toe. Tussen 2016 en 2026 stijgt hun aantal met 6 procent, van 6.293 tot 6.669 huisartsen, blijkt uit gegevens van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Maar die actieve huisartsen werken samen minder. “Het aantal collectief gepresteerde uren, of ‘volume voltijdse equivalenten’, daalt in dezelfde periode met 12 procent, van 6.990 naar 6.131”, stipt De Tijd aan.

Een verklaring daarvoor ziet Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica, in de pensioengolf. “De oudere generatie huisartsen werkte vaak 70 à 80 uur per week, terwijl jonge artsen in tweeverdienersgezinnen belang hechten aan hun work-lifebalance. Gemiddeld moet je één oudere huisarts vervangen door 1,5 à 2 jongere artsen om aan dezelfde prestaties te komen”, citeert De Tijd. Daarnaast krijgen huisartsen door de vergrijzing te maken met meer chronische aandoeningen en een complexere zorgnood.

De huisartsen hekelen de administratieve rompslomp, zoals het uitschrijven van korte afwezigheidsattesten voor zieke werk­nemers. Ze vragen om ondersteunend personeel dat bepaalde taken zoals bloedafnames kan overnemen. Omdat de druk te hoog wordt, voeren almaar meer Vlaamse huisartsenpraktijken een patiëntenstop in: dan krijgen alleen vaste patiënten en hun familieleden een afspraak.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ziet een oplossing in “een betere praktijkorganisatie en sterkere ondersteuning van de huisartsen”, bijvoorbeeld met praktijkassistenten. Tegelijk stelt hij dat er nog steeds voldoende huisartsen opgeleid moeten worden. De Tijd voegt er nog aan toe dat projecties van de federale overheidsdienst Volksgezondheid signaleren dat het aantal huisartsen in Vlaanderen na 2026, net als het volume voltijdse equivalenten, opnieuw sterker zal stijgen.