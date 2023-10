Jens Dendoncker: ‘Ik kickte volledig af van cola. Hallucinant hoeveel moeite dat kostte’

Jens Dendoncker is comedian. Zopas verscheen zijn boek Ik mag er niet aan denken en binnenkort gaat hij op tournee met Het zou grappig zijn als het niet zo triestig was.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De vreselijke wantoestanden in Gaza. Het zou raar zijn, mocht dat níét binnenkomen.

Wat is uw grootste prestatie?

Gezien mijn eetpatroon is het al een prestatie dat ik er überhaupt nog ben.

Wat is uw grootste mislukking?

De meeste dingen die ik heb ondernomen zijn faliekant mislukt. Maar het zijn toch vooral mijn relaties, zowel romantisch als vriendschappelijk, waarin ik tekortschoot.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Ik ben al van West-Vlaanderen naar Antwerpen geëmigreerd. In Antwerpen word ik als outsider gezien, in de heimat als grote verrader. (lacht) Ik vermoed niet dat het er ooit echt van komt, maar mocht ik de sprong wagen, dan wellicht naar het Noorden. Op Kopenhagen ben ik een beetje verliefd.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Aan de kampen met de Chiro, altijd een opeenstapeling van waanzinnigheden.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik plas al jaren in de douche om water te besparen. Eén minpuntje wel: zodra ik water op mijn lijf voel, begin ik te urineren. Dat zorgde onlangs nog voor een gênant moment bij de kapper.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Recent nog van het pilletje dat ik heb aangenomen van Mathieu Terryn (zanger van Bazart, nvdr). Ik dacht dat het een Tic Tac was, maar ik had beter moeten weten.

Hebt u ooit al eens een zelfhulpboek gelezen?

Ik steek heel veel op uit literatuur, maar zodra een boek een zweem van semiwetenschap of halve spiritualiteit krijgt, haak ik af. Dat pretentieuze toontje ook!

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Het werk waarin ik het meeste van mezelf herken, is Stańczyk van de Poolse schilder Jan Matejko. Het stelt een hofnar voor die in zijn rode kostuum op een stoel zit met droeve blik, terwijl op de achtergrond feest wordt gevierd. Dat werk zit tjokvol historische referenties en symboliek.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Mijn ‘probleem’ is dat ik elke keer ja heb gezegd als ik op straat werd aangesproken door iemand van een goed doel. Er zijn dus weinig doelen die ik niet maandelijks steun. Op jaarbasis zal dat minstens duizend euro zijn. Maar ik probeer me ook in te zetten voor goede doelen, zoals de Epilepsie Liga.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Ik ben een man van de grote emoties en ik kan heel goed grotesk verliefd zijn. Maar om een relatie stabiel en duurzaam te maken, moet je die toch een beetje runnen als een bedrijfje. Daar loopt het spaak.

Vindt u seks overschat?

In mijn geval is het een barometer voor de staat van mijn relaties. Nee dus, maar ook niet onderschat.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Zowat een jaar geleden kickte ik volledig af van cola: het is hallucinant hoeveel moeite dat kostte. Ik heb me vier dagen thuis opgesloten: slapeloos, badend in het zweet en met hartkloppingen.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Gevoelsmatig zou ik denken van niet. Maar dat weet je pas echt als de situatie zich voordoet.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Beseffen dat niemand zo hard met jou bezig is als jijzelf. Nobody gives a shit. Daar trek ik me aan op.