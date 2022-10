Ivago vraagt 5 miljoen euro extra voor dienstverlening aan stad Gent in 2023

Het Oost-Vlaamse afvalbedrijf Ivago vraagt 5 miljoen euro extra aan de stad Gent om volgend jaar zijn dienstverlening uit te voeren. Door de stijgende brandstof- en personeelskosten is het ophalen van huisvuil, de uitbating van recyclageparken en verbrandingsovens erg duur geworden, zegt het bedrijf.

De stad Gent moet het verschil bijpassen, vindt Ivago, een intercommunale met de Oost-Vlaamse buurgemeente Destelbergen. De voorbije jaren is geïnvesteerd in een wagenpark op CNG en vandaag rijdt zowat 60 procent van de 180 ophaalwagens op het dure aardgas. De brandstofkost is verdubbeld tot bijna 2 miljoen euro en er zijn onvoldoende vuilniskarren om de dienstverlening te volbrengen zonder CNG-wagens. “We zitten vandaag met een – hopelijk tijdelijke – stijging van de operationele kost”, zegt operationeel directeur Alain Neels van Ivago. “En we hopen dat dit de komende jaren zal nivelleren.”

Toch legt Ivago de laatste hand aan een projectie voor 2023 en moet de dotatie – een slordige 50 miljoen euro – omhoog. “We kunnen de nodige 5 miljoen euro onmogelijk zelf betalen”, zegt Neels daarover. “We moeten daarvoor terugvallen op de stad Gent en de gemeente Destelbergen.” Door de indexering zijn ook vuilnismannen en ander personeel duurder geworden en in de verbrandingsovens zijn vooral de aankoop van bepaalde chemicaliën erg duur.