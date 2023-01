Leuk, al die miljoenen die je met de lotto kunt winnen. Maar wanneer je mensen vraagt hoeveel hun ideale jackpot zou mogen bedragen, willen ze toch liever niet te veel miljoenen op hun bankrekening.

Afgelopen december won een groep van 165 inwoners uit Olmen en omgeving bijna 143 miljoen euro met het Europese loterijspel Euromillions.

Opvallend: niet alle winnaars reageerden uitzinnig. Een meerderheid was inderdaad euforisch, maar anderen leken er eerder beteuterd bij te lopen. ‘Ik ben blij, maar ook niet blij’, was het dubbele gevoel van een vrouw. Een andere jonge vrouw zei zelfs onverholen dat het vooruitzicht plots miljonair te zijn haar bang maakte: ‘Ik weet niet of ik dit wel wou.’

Bovendien raakte bekend dat een mysterieuze weldoener een 40-tal gezinnen in Mol (vlak bij Olmen) die het financieel moeilijk hebben onlangs 1000 liter stookolie schonk , goed voor zo’n 40.000 euro in totaal. Toeval? Of wil een Euromillions-winnaar zijn geluk met anderen delen?

Ligt het minimumbedrag van een bepaalde loterij voor jou te hoog? Misschien moet je dan niet meespelen.

10 miljoen is ‘magic number’

Studies hebben al meermaals aangetoond dat zodra je een bepaald inkomensniveau hebt bereikt, je geluksgevoel amper stijgt wanneer er nog meer geld op je bankrekening bij komt. Superrijken hebben misschien een beter leven, maar superveel gelukkiger worden ze er niet van.

Uit recent onderzoek van psychologen Tessa Haesevoets en Kim Dierckx (UGent), dat in het vakblad Judgment and Decision-Making verscheen, blijkt zelfs dat mensen geloven dat je te rijk kunt zijn.

In een online peiling gingen ze na hoeveel geld iemand met de lotto zou willen winnen als er geen enkele limiet zou zijn. Tegen alle verwachtingen in bleek het ‘bescheiden’ bedrag van 10 miljoen euro voor de ondervraagden het ‘optimale bedrag’ voor een gelukkig leven. Slechts enkelen bleken gelukkiger te worden van krankzinnig hoge bedragen.



Ook wanneer participanten in een fictieve loterij verschillende bedragen werden voorgesteld, verwachtten de deelnemers zich het gelukkigst te zullen voelen met een ‘schamele’ winst van 10 miljoen. Sterker nog: de deelnemers verwachtten zelfs een daling van hun geluksgevoel als ze bedragen hoger dan 100 miljoen zouden winnen.

“Homo psychologicus” in ere gesteld

Hoe komt het dat een potentiële lottowinnaar verwacht dat hij zich het gelukkigst zal voelen bij een niet zo gigantische winst van 10 miljoen?

‘Onze resultaten doorprikken de mythe van de homo economicus voor wie geld als primaire drijfveer geldt’, zeggen Haesevoets en Dierckx. ‘De homo psychologicus is daarentegen iemand die geld slechts met mate nastreeft en zich durft te laten leiden door intuïtievere zaken, zoals de volkse wijsheid “meer is niet altijd beter”. Volgens ons onderzoek is er eerder een kleine groep die reageert als de homo economicus.’

Maar we moeten ons ook geen illusies maken: de homo economicus is verre van uitgestorven. Er is nog steeds een groep die denkt dat ‘hoe meer’ wel degelijk ‘hoe beter’ is. Daarnaast is er een subcategorie die wel beseft dat grotere bedragen minder gelukkig maken, maar voor wie de ideale winst toch aanzienlijk hoger mag zijn, bijvoorbeeld 50 miljoen euro. Wie in deze categorie valt, is volgens de onderzoekers een ‘homo psychologicus beta’.

© Getty Images

Moraal van het verhaal? Er is niet één magic number in het loterijspel, er zijn er meerdere, en dat is afhankelijk van iemands opvattingen.

Haesevoets en Dierckx geven daarom het volgende advies mee: ‘Probeer voor jezelf eens op voorhand de denkoefening te maken over wat voor jou het optimale bedrag is als je de lotto zou winnen. Bepaal wat je zelf wilt houden en hoeveel je van je winst zou willen wegschenken.’

Om eventuele angstgevoelens bij winst te vermijden, geven de onderzoekers een laatste tip: ‘Denk na over waarom je met de Lotto speelt. Hoe zou je je voelen als je effectief een gigantische som geld wint? En vooral, is het wel een goed idee om mee te spelen als het minimumbedrag voor een bepaalde loterij een stuk hoger ligt dan wat jij als het ‘optimaal’ bedrag beschouwt? Het voordeel van dit gedachte-experiment is dat je daardoor beter voorbereid bent wanneer je de jackpot binnenhaalt. Achteraf gezien had dat nuttig kunnen zijn voor sommige winnaars in Olmen.’