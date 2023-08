Hoogbegaafd in de klas: ‘Ook sterke leerlingen hebben recht op onderwijs op maat’

In Edegem richtten twee moeders van hoogbegaafde kinderen vorig jaar een schooltje op waar zulke kinderen extra begeleiding krijgen. Ze hebben er ondertussen hun eerste schooljaar op zitten.

Lees hier het volledige verhaal: Hoogbegaafd en werkzoekend: ‘Ze hebben altijd het gevoel dat er iets raars is met mij’

Caroline Jacobs: Wij begeleiden kinderen een halve dag per week. Het waren er dit jaar 34. Alle leerlingen die in juni zijn afgestudeerd, hebben zich ook al opnieuw ingeschreven voor september. Voor inschrijvingen nemen wij geen IQ-test af, andere kenmerken van hoogbegaafdheid zijn minstens even belangrijk. We bieden zelf ook geen extra leerstof aan, maar willen kinderen tools aanleren om zichzelf te ontwikkelen. De meeste hoogbegaafde kinderen hoeven in de kleuterklas en de lagere school maar met een half oor te luisteren om al mee te zijn. Ze missen daardoor vaak de leervaardigheden die ze in het middelbaar en hoger onderwijs nodig hebben. We geven hun ook opdrachten waarvoor ze moeten samenwerken met hun klasgenoten en waar ze uit leren dat ze fouten mogen maken.

Krijgen jullie ondersteuning van de Vlaamse overheid?

jacobs: Voorlopig niet. We hebben nog geen contact gehad met het kabinet van minister Weyts, maar willen dat wel graag. Financiële ondersteuning zou de drempel voor ouders kunnen verlagen. Wij komen allebei uit het onderwijs en zien dat scholen vaak bezuinigen op de begeleiding van sterkere leerlingen. Zulke kinderen hebben niet veel nodig, maar er moet wel aandacht voor hen zijn. Ook sterke leerlingen hebben recht op onderwijs op maat. We hebben wel al contact gehad met Koen Metsu, de burgemeester van Edegem.

Hoe zou uw ideale school voor hoogbegaafden eruitzien?

jacobs: Idealiter? Een voltijdse school misschien? Dat zou de ontwikkeling van de leerlingen ten goede komen, maar het is heel dubbel natuurlijk: de kinderen moeten ook leren om in een maatschappij te functioneren waar niet iedereen hoogbegaafd is. Hoe vaak heb ik mijn zoon al niet horen zeggen dat hij liever gewoon zou zijn zoals de andere kinderen. Hij heeft ondertussen een klas overgeslagen, maar wij zorgen er wel voor dat hij kan blijven spelen met zijn leeftijdsgenootjes. Dat is even belangrijk voor zijn ontwikkeling. Het zou al goed zijn als we de kinderen één dag per week extra konden begeleiden in plaats van een halve dag.