Honderdtal preventieve arrestaties in Brussel vrijdag

In Brussel zijn vrijdagnamiddag en -avond in totaal al zo’n 101 personen preventief aangehouden nadat in sommige wijken opnieuw mensen waren samengekomen om te protesteren tegen de dood van een tiener in het Franse Nanterre. Er hebben zich voorlopig geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.

In de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene ging het om 94 administratieve aanhoudingen, van wie 80 minderjarigen en 14 meerderjarigen. De politie van de zone Brussel-Noord verrichtte 7 administratieve aanhoudingen.

Donderdagavond kwam het op verschillende plekken in Brussel wel nog tot incidenten met jongeren die de confrontatie met de politie opzochten, naar aanleiding van het overlijden van de 17-jarige Nahel in Frankrijk. De ordediensten verkeerden vrijdag dus in hoge staat van paraatheid, maar er deden zich geen grote incidenten voor.

Dertigtal administratieve aanhoudingen in Luik

In Luik heeft de politie een dertigtal administratieve aanhoudingen verricht vrijdagavond na een oproep om te protesteren tegen de recente dood van een Franse tiener. Dat heeft de lokale politie gemeld. De oproep tot manifestatie was verspreid via sociale media.

Het incident in Frankrijk gefilmd door een passante, niet voor gevoelige lezers



De Luikse politie ging aan het begin van de avond over tot identiteitscontroles op de place de la République française. De meeste opgepakte personen werden gezocht in het kader van andere onderzoeken. Er waren geen ordeverstoringen of ernstige incidenten.