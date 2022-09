Hoe autoritair bent u? Doe de test

Heb jij ‘linkse’ of ‘rechtse’ ideologische houdingen? Vul de 10 vragen onderaan dit artikel in en ontdek het.

Vele mensen zijn begaan met politiek, maar daarbij denken ze niet altijd in termen van concrete beleidspunten. Om te achterhalen waar het echt om draait, moeten we dieper spitten, mensen zelf aan het woord laten over hoe zij de wereld zien en beleven. Dit noemen we dan niet ideologie, maar ideologische houdingen.

Voor de meting ervan werden vragenlijsten ontwikkeld, en die laten toe om mensen te lokaliseren op linkse en rechtse houdingen, en dit op een geijkte manier als een soort meetlat die toelaat om te vergelijken over verschillende contexten en tijdvakken.

Opgelet, ideologische houdingen corresponderen niet voor de volle honderd procent met politieke voorkeuren. Psychisch gesproken zijn er rechtse mensen aan de linkerkant van het spectrum en andersom, ook al vormen ze een minderheid.

Je kunt niet uitsluiten dat deze persoon bestaat: iemand die zich de traditionele rollen van man en vrouw omarmt en belastingen ontwijkt, maar tegelijk een overtuigde aanhanger is van een socialistische partij. Niet alleen onze ideologische houdingen beïnvloeden immers de voorkeur voor een partij waarmee we ons – tijdelijk of langdurig – verbonden weten, maar ook zovele andere dingen.