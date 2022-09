Hans Maertens (Voka): ‘Ik heb begrip voor bedrijven die de aanwezigheid op kantoor beperken’

‘Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal 10 tot 15 procent minder energie kunnen verbruiken’, zegt Voka-topman Hans Maertens.

Afgelopen weekend zakte de temperatuur naar 14 graden. Het kille gevoel zorgde in meerdere huishoudens voor een voorproefje van het dilemma dat hen de komende maanden nog vaak te wachten zal staan: zet ik de verwarming aan of niet?

Voor werknemers is voltijds op kantoor werken een manier om geld te besparen. In de koudste maanden zou een week buitenshuis werken en studeren een gezin zo’n 85 euro kunnen opleveren, berekende Het Laatste Nieuws. Maar we moeten ook niet overdrijven, zei zakenman en Umicore-voorzitter Thomas Leysen zaterdag in zakenkrant De Tijd. Zijn bedrijf gaat het personeel vragen om op vrijdag thuis te werken zodat het kantoor die dag energie kan besparen.

Volgens Hans Maertens, gedelegeerd bestuur van werkgeversorganisatie Voka, is dat op zich geen slecht idee. ‘Ieder bedrijf moet voor zichzelf uitmaken wat goed is voor zijn medewerkers én voor zijn energierekening.’

‘Wie deze winter voltijds op kantoor wil komen werken, is welkom’, klonk het recent nochtans bij Voka.

Hans Maertens: Dat blijven we ook zeggen. Tijdens corona was er plots veel telewerk, nu vragen de medewerkers zelf om meer op kantoor te werken. Dan zeggen wij duidelijk: de medewerkers blijven welkom. Laten we collectief de kou trotseren, fysiek contact is ook een meerwaarde. Maar ik heb ook alle begrip voor bedrijven die de aanwezigheid op kantoor beperken. In nauw overleg met het personeel zal men de beste aanpak moeten kiezen.

Umicore gaat de thermostaat op 19 graden zetten. Een goed idee?

Maertens: Het uitgangspunt is dat we deze en komende winters inzetten op energiebesparing en energie-efficiëntie. We zijn opgevoed met het idee dat er altijd voldoende energie is die toegankelijk is aan betaalbare prijzen. Dat ligt vandaag anders, we zullen ons moeten aanpassen. Het is dus best mogelijk dat onze bedrijven de thermostaat één of twee graden naar beneden draaien.

Zijn er andere creatieve manieren voor bedrijven om geld te besparen?

Maertens: Airco, verwarming, lampen, pc’s: er zijn genoeg tricks om energie te besparen. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal 10 tot 15 procent minder kunnen verbruiken. Maar journalisten denken vaak vanuit hun eigen leefervaring: het dienstenberoep vanop kantoor. Het is enorm belangrijk dat ook bedrijven in de productieprocessen zo veel mogelijk energie besparen.

Zullen de bedrijfsrestaurants kunnen blijven draaien?

Maertens: Bedrijfsrestaurants zijn een tegemoetkoming tegenover werknemers, daar zie ik op dit moment geen problemen.

De federale regering verlaagt de accijnzen op gas en elektriciteit voor bedrijven en zelfstandigen. Wat vindt u van die maatregel?

Maertens: Voor industriële bedrijven zal dat niet het verschil maken. De regeling rond tijdelijke werkloosheid is veel belangrijker. We hebben in elk geval een combinatie nodig van Vlaamse en federale maatregelen.

Wat verwacht u nog van de Vlaamse regering?

Maertens: We hebben in dit land een belangrijke energie-intensieve industrie. Het zou dramatisch zijn als zulke bedrijven zouden stilvallen omwille van de verliezen die ze maken door de energieprijzen. Wanneer die industrie stilvalt, komt een hele ketting op gang, en dan hebben we een gigantisch probleem. Een goed voorbeeld is de ammoniakindustrie. Ammoniak is nodig voor kunstmest, voor zuiver CO2-gas dat noodzakelijk is voor de diepvriesindustrie en brouwerijen, voor de vloeistof AdBlue, die onontbeerlijk is in bepaalde wagens, enzovoort.

Wat moet er dan precies gebeuren?

Maertens: Wij vragen de Vlaamse regering om het Temporary Crisis Framework (TCF) toe te passen. Zo kan een bedrijf dat verlies maakt door de stijgende energieprijzen voor een bepaald percentage van die verliezen staatssteun krijgen. Denk aan de chemie of de producenten van papier, hout en staal. Als het bedrijf dan toch haar productie moet stilleggen, dan moet ze via de federale maatregelen kunnen terugvallen op technische werkloosheid.

Open VLD denkt aan de uitbreiding en verhoging van de jobbonus. Hoe kijkt u daarnaar?

Maertens: Uiteraard moeten ook onze medewerkers geholpen worden. Ik wil er wel op wijzen dat ons systeem van de automatische koppeling aan de index voor heel wat mensen al voldoende soelaas brengt om de koopkracht te vrijwaren. We begrijpen dat er extra steun zou komen voor de lagere inkomens. Dan is de jobbonus verhogen een goed idee, want het maakt werken lonender.

Pleit u nog steeds voor een indexsprong?

Maertens: Dat is een noodzakelijk debat. Vanaf januari worden bedrijven geconfronteerd met een indexaanpassing van 10 procent. Op drie jaar tijd gaan de lonen met 21 procent naar boven, goed voor in totaal 31 miljard euro. Maar dat wil ook zeggen dat de kosten van onze bedrijven met dat bedrag omhoog gaan. Een mogelijke oplossing is om de index met 2 of 3 procent te laten zakken en te vervangen door een eenmalige nettopremie. Geen procenten, maar centen.