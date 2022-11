Groot deel van Brusselse en Waalse ziekenhuizen ligt woensdag stil

Door de nationale actie- en stakingsdag van 9 november zal meer dan twee derde van de Waalse en Brusselse privéziekenhuizen woensdag stilliggen. Dat blijkt maandag uit een rondvraag bij de vakbonden.

Bij een tiental ziekenhuizen willen de bonden een stakingspiket oprichten. Volgens de bonden is de situatie voor het zorgpersoneel in veel ziekenhuizen ‘catastrofaal’. ‘Door het personeelstekort verslechteren de arbeidsomstandigheden. Er is vaak sprake van burn-outs, werkoverlast en ziekteverzuim’, aldus een vakbondsbron.

De vakbonden benadrukken wel dat er woensdag een minimumdienst zal zijn in de ziekenhuizen. De zorg wordt aangepast en de spoeddiensten blijven wel altijd bemand. Ook essentiële behandelingen worden uitgevoerd, luidt het.