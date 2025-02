Gewonde bij nieuwe schietpartij aan metrostation Clemenceau: drie schietpartijen in Brussel op 24 uur tijd

Aan het metrostation Clemenceau in Anderlecht heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een schietpartij voorgedaan, minder dan 24 uur na de schietpartij die woensdagochtend plaatsvond. Dat melden Brussels procureur Julien Moinil en de burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, bij de RTBF, en de woordvoerder van het Brusselse parket bevestigt het nieuws.

Volgens de RTBF vond de schietpartij omstreeks 03.30 uur plaats en maakte de dader gebruik van een handvuurwapen. Bij de schietpartij zou één gewonde gevallen zijn, een man die geraakt werd in het been. Die informatie wordt nu ook grotendeels bevestigd door het parket. “De feiten vonden rond 03.30 uur deze ochtend plaats”, klinkt het. “Er is één persoon gewond geraakt, die heeft een schotwonde in het been opgelopen en is overgebracht naar het ziekenhuis.”

Het Brusselse parket is ter plaatse afgestapt met het labo van de federale politie en een ballistisch deskundige. Het metroverkeer ondervindt, in tegenstelling tot woensdag, geen hinder van het incident, al is één ingang van het metrostation wel afgesloten, zo meldt de MIVB.

Minder dan 24 uur geleden, woensdagochtend omstreeks 6 uur om precies te zijn, werd de omgeving van het metrostation Clemeneceau al opgeschrikt door een schietpartij waarbij twee daders met automatische geweren vuurden in de richting van een derde persoon, en vervolgens de vlucht namen via de tunnels van het metronetwerk. Dat leidde ertoe dat de metrostations Clemenceau, Delacroix en Zuid afgesloten werden voor het publiek en de metrolijnen 2 en 6, en de tramlijnen 4, 10, 51, en 82 onderbroken werden terwijl de speciale interventie-eenheden van de federale politie de tunnels doorzochten.

Eerder in de nacht van dinsdag op woensdag, omstreeks 01.25 uur, had zich al een andere schietpartij voorgedaan in de Weidestraat in Sint-Joost-ten-Node, waarbij twee personen gewond waren geraakt.

Brussels procureur Moinil meldde donderdagochtend bij de RTBF dat de schietpartijen verband houden met een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes.

Twee gewonden bij schietpartij in Sint-Joost-ten-Node

De schietpartij die zich woensdagochtend voordeed aan het metrostation Clemenceau in Anderlecht was niet de enige schietpartij die de voorbije 24 uur de hoofdstad deed opschrikken. Enkele uren eerder, omstreeks 01.25 uur had al een andere schietpartij plaatsgevonden, in Sint-Joost-ten-Node, waarbij twee gewonden vielen. Dat melden La Capitale en Het Nieuwsblad en het Brusselse parket bevestigt het nieuws. Of er een verband is tussen beide incidenten, is nog niet duidelijk.

“Wij kunnen bevestigen dat op 5 februari 2025 rond 01.25 uur de politiediensten werden opgeroepen voor verschillende geweerschoten in de Weidestraat te Sint-Joost-ten-Node”, zegt parketwoordvoerder Willemien Baert. “Hierbij vielen twee gewonden. De daders zijn kunnen ontvluchten.” Eén van de twee gewonden werd ter plaatse aangetroffen, terwijl de andere zich met een schotwonde in het been heeft aangeboden op het politiecommissariaat vlakbij, aldus het parket: “Beiden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeren niet in levensgevaar.