Gaston Glock overleden, uitvinder van pistool

De uitvinder van de Glock, een semiautomatisch pistool, is woensdag overleden. De Oostenrijker Gaston Glock stierf op 94-jarige leeftijd, zo is bekendgemaakt door zijn bedrijf Glock GmbH.

De ingenieur uit Wenen ontwierp de Glock in 1982, nadat het Oostenrijkse leger een aanbesteding had uitgeschreven voor de ontwikkeling van een nieuw vuurwapen. Glock haalde de bestelling binnen met een wapen dat goedkoper, lichter en eenvoudiger te demonteren was dan dat van de concurrenten. Bovendien vuurde het wapen ook meer kogels af.

Het bedrijf Glock GmbH kende daarmee zijn grote doorbraak. De Oostenrijkse wapenfabrikant groeide uit tot een wereldspeler. Vandaag is zowat tachtig procent van de politieagenten in de VS uitgerust met een Glock.

Het vuistwapen duikt ook op in de populaire cultuur. Bruce Willis prijst het wapen aan in de film ‘Die Hard 2’ en de Glock is ook in verschillende James Bond-films te zien.