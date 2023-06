Europese klacht tegen ‘greenwashing’ door onder meer Brussels Airlines

Meer dan twintig Europese consumentenorganisaties, waaronder Testaankoop, dienen een klacht in om een einde te maken aan de volgens hen “misleidende greenwashing-claims” van een reeks luchtvaartmaatschappijen. Ook Brussels Airlines, waar passagiers extra kunnen betalen om de CO2-uitstoot van hun vlucht te neutraliseren, wordt geviseerd. Dat geld moet worden terugbetaald, vinden de consumentenorganisaties.

De klacht wordt ingediend bij de Europese Commissie en het netwerk van nationale consumentenautoriteiten CPC. Ze is gericht tegen in totaal zeventien luchtvaartmaatschappijen, waaronder die van de Lufthansa-groep (met ook Brussels Airlines), Air France, KLM en Ryanair.

De consumentenorganisaties, met ook de Europese koepelorganisatie BEUC, spreken van “oneerlijke handelspraktijken” door de luchtvaartmaatschappijen, wanneer die “beweren dat het mogelijk is om ‘groen’ of ‘duurzaam’ te vliegen”. Bij sommige maatschappijen kunnen passagiers bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van de vlucht compenseren of neutraliseren, of een bijdrage betalen voor de ontwikkeling van ‘duurzame viegtuigbrandstof’ (‘sustainable aviation fuel’ of SAF). Maar “geen van de strategieën die de luchtvaartsector toepast, kan de uitstoot van broeikasgassen voorkomen”, hekelen de consumentenorganisaties.

Wanneer passagiers een toeslag hebben betaald om ‘groen’ te vliegen, vinden de consumentenorganisaties dat dat extra geld moet worden terugbetaald. Dat is onder andere het geval bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Zij biedt ‘green fares’ (groene tarieven, red.) aan, waarbij passagiers extra betalen om “de CO2-uitstoot van hun vlucht te neutraliseren en duurzamer te vliegen”, zo staat op de website van de maatschappij.

“Of passagiers nu een ‘groen tarief’ betalen of niet, hun vlucht stoot nog steeds gassen uit die schadelijk zijn voor het klimaat”, zegt Testaankoop-woordvoerster Laura Clays. “Helaas zullen technologische oplossingen om de luchtvaart koolstofvrij te maken niet snel op grote schaal realiteit worden. Luchtvaartmaatschappijen moeten dus ophouden consumenten de indruk te geven dat ze kiezen voor een duurzame vervoerswijze.”

De Belgische consumentenorganisatie heeft ook de economische inspectie gecontacteerd.

Brussels Airlines heeft de klacht zelf nog niet ontvangen en kan er dus nog niet inhoudelijk op reageren. “Na officiële ontvangst zullen we de klacht zorgvuldig analyseren en opvolgen”, zegt Joëlle Neeb, woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Zij voegt nog toe dat Brussels Airlines en moedergroep Lufthansa zich bewust zijn van hun ecologische voetafdruk, en dat ze de ambitie hebben om de CO2-uitstoot tegen 2030 met de helft te verminderen tegenover 2019. In 2050 willen ze CO2-neutraal zijn.

“Duurzame vliegtuigbrandstof, vlootvernieuwing, operationele efficiëntie, intermodaliteit en een gemeenschappelijk Europees luchtruim zijn de belangrijkste hefbomen voor het verminderen van de impact van de luchtvaart”, luidt het nog.