De overplaatsing van gedetineerden van de oude Brusselse gevangenissen naar de nieuwe gevangenis van Haren is maandag begonnen.

Dat heeft woordvoerder Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen bevestigd na een bericht van RTBF.

78 gedetineerden

Alle gedetineerden van de vrouwengevangenis van Berkendael worden maandag en dinsdag overgeplaatst naar de gevangenis van Haren.

Het gaat niet alleen om de veroordeelden, maar ook om de geïnterneerden en de vrouwen die in voorarrest zitten. In totaal gaat het om 78 gedetineerden.

Verhuizen

In de loop van volgende week is het dan de beurt aan de gedetineerden van de gevangenis van Vorst om naar Haren te worden overgeplaatst.

In eerste instantie zullen alleen veroordeelde gedetineerden naar de nieuwe gevangenis verhuizen.

De gevangenis van Sint-Gillis zal langer openblijven vanwege de overbevolking van de gevangenissen van het Brusselse gewest.

Gevangenis van Haren

De nieuwe Brusselse ‘megagevangenis‘ ligt in het noorden van het gewest, in de Witloofstraat in Haren. Ze biedt plaats aan 1.190 gedetineerden en zal op termijn de verouderde gevangenissen van Berkendael, Vorst en Sint-Gillis vervangen.

