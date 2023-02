‘Dutch reach’ beschermt fietsers tegen verkeersongevallen: waar komt die term vandaan?

Het autoportier openen zonder naar het fietspad te kijken is een van de meest voorkomende oorzaken van fietsongevallen. Met de ‘Dutch reach’ kun je dat soort ongevallen nochtans perfect voorkomen. De naam van de techniek suggereert een verband met Nederland. Hoe zit dat dan precies?

Automobilisten die hun portier openen zonder kijken: voor fietsers is het ongeveer dagelijkse kost. Zondag 19 februari raakte een fietser in Leuven nog zwaargewond na zo’n ‘deurongeval’. Uit cijfers van verkeersinstituut VIAS in een artikel van VRT Nieuws blijkt dat er jaarlijks 300 van die ongevallen zijn in België. Fietspaden die net naast de weg liggen heten niet voor niets moordstrookjes.

De ‘Dutch reach’ is een eenvoudige manier om die ongevallen te voorkomen. In plaats van de deur te openen met de hand die er het dichtste bij is – voor een Belgische automobilist dus de linkerhand – doe je dat met je andere hand. Die beweging verplicht je om in de achteruitkijkspiegel te kijken én nog eens achterom naar het fietspad. Zo weet je meteen of er een fietser aankomt.

https://www.dutchreach.org

De ‘Dutch reach’ vraagt een inspanning van de automobilist, maar dat betekent niet meteen dat die aansprakelijk is als er toch een fietser tegen zijn deur zou rijden, meldt de Fietsersbond. ‘Bij rechtszaken over ongevallen met een autodeur bepalen rechters wie er in fout is. Dat hangt af van hoe onvoorzien de hindernis is, in dit geval de open autodeur.’ In het Verenigd Koninkrijk is de ‘Dutch reach’ wel verplicht. Een automobilist die zijn portier niet op die manier opent, riskeert een boete die kan oplopen tot meer dan 1100 euro.

Hoe ‘Dutch’ is de Dutch reach?

De uitvinder van de term ‘Dutch reach’ is de Amerikaanse dokter Michael Charney, die ook het Dutch reach project oprichtte. Hij wil de methode zoveel mogelijk verspreiden om fietsers en andere zwakke weggebruikers wereldwijd te beschermen.

Is de Dutch reach van oorsprong een Nederlandse uitvinding? Ja, zo bewijst de verzameling documenten op de website van the Dutch reach project. De eerste vermelding van de methode – al was het nog niet onder die naam – dateert van 1961 in De Telegraaf. Na een oproep van de Nederlandse koningin Juliana om bedachtzaam te handelen als weggebruiker, geeft de krant in de wekelijkse rubriek ‘Wegwijzer’ de tip om het portier anders te openen. ‘Een goede tip: open het LINKERportier steeds met uw RECHTERhand en het RECHTERportier met uw LINKERhand. Dan moet u zich wel omdraaien.’

De ‘Dutch reach’ blijkt ook dagelijkse praktijk in Nederland. The New York Times publiceerde in 2011 een artikel waarin professor Ruth Oldenziel (Eindhoven University of Technology) stelde dat alle Nederlandse automobilisten de methode aangeleerd krijgen. Ook professor emeritus Fred Wegman vertelde dat in 2018. ‘Alle Nederlanders leren het. Het is een standaard onderdeel van de rijlessen.’