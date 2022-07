De zomer van lgbtqi-woordvoerder Senne Misplon: ‘Die activistenbril zet je niet zomaar af’

Senne Misplon is student en woordvoerder van lgbtqi-jongerenorganisatie Wel Jong. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 16 minuten en 31 seconden nodig.



Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Ik ben nog student, dus in theorie tweeënhalve maand. Maar af en toe sluipt daar wel een lezing of workshop tussen. Ik ga in ieder geval naar de Activist Academy van IGLYO, de grootste lgbtqi-jongerenorganisatie ter wereld. Die vindt plaats in Roemenië.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Vooral via Twitter en Instagram: ik ben helaas verslaafd aan mijn gsm.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Als kind speelde ik in de zomervakantie van ’s ochtends tot ’s avonds in de velden met kinderen uit mijn straat en bouwden we boomhutten. Een prille jeugd zonder gsm… Nu lijk ik wel héél oud.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Mijn ouders hadden in Frankrijk een huisje met zwembad gehuurd, maar het regende zeven dagen lang. Een hele week Uno spelen dus.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Al zeker de graphic novel Queer. A Graphic History van Meg-John Barker en Julia Scheele. En ook Het geheim van de schrijver van Renate Dorrestein. Ik wil volgend jaar graag zelf een kinderboek schrijven, dus dat zet me misschien op weg.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Een slaatje met komkommer, kerstomaaatjes en balsamico, dat ik nu al weken elke middag klaarmaak.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Dat denk ik niet. Een durver ben ik niet: bungeejumpen en zulke toestanden zijn niet aan mij besteed.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Eerlijk gezegd heb ik er nooit een gehad.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Iedere zomer! Wil ik mijn master wel afwerken? Zou ik niet beter een job zoeken? Hoe kan ik meer rust vinden tijdens het jaar? Maar goed, over een jaar zit het erop.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Hooguit eens een weekend naar zee. Ik ben niet zo goed in alleen zijn.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Het probleem is dat mijn werk sterk verstrengeld is met mijn persoonlijke leven. Die activistenbril zet je niet zomaar af.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Ik ben naar Graspop geweest, samen met mijn lief, die in tegenstelling tot mezelf metalfan is. Maar daar zal het wellicht bij blijven. Ik vind festivals veel te duur.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

Ik denk het wel. Het is een moment om op adem te komen en de balans op te maken. En de zon helpt natuurlijk ook.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Als ik ooit weer in de fitness raak, wordt dat zeker een hoogtepunt. Ik heb al een jaar een abonnement, maar ik ben nog maar één keer gegaan.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Stoptreinstations schoonmaken tussen Gent en Brussel. Ik heb dingen moeten opvegen die ik helaas niet meer kan vergeten.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Toen mijn lief en ik een jaar samen waren, gingen we naar Amsterdam. Aan het Homomonument kocht ik een slinger met regenboogvlagjes.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

In Nieuwpoort, waar mijn lief en ik graag vertoeven.

En in het buitenland?

Dat mag een klein dorp in Spanje zijn, net zoals Fleur Pierets beschrijft in haar prachtige boek Julian.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Als transpersoon zijn veel landen helaas uitgesloten. België is een van de betere opties. Of eventueel Scandinavië, waar ook veel gendergelijkheid is.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Petra De Sutter, een van de weinige politici naar wie ik echt opkijk. Ze staat inhoudelijk sterk, zonder mee te doen aan het hele mediacircus.