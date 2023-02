De ‘Tegenbeweging’ tegen de coronamaatregelen anno 2023: alleen het Kremlin is nog fan

Tijdens de coronacrisis bracht de ‘Tegenbeweging’ enkele grote betogingen tegen de coronamaatregelen op de been. Een resterende harde kern probeert dat activisme voort te zetten tegen ‘bedreigingen voor de vrijheid’.

In de loop van de pandemie vonden ideologisch diverse groepen tegenstanders van het coronabeleid elkaar op enkele betogingen met soms tienduizenden aanwezigen. ‘De Tegenbeweging’ kreeg het allegaartje als naam opgespeld. Anno 2023, ook na het verdwijnen van de coronamaatregelen, blijft een harde kern protesteren tegen allerlei kwesties die hij beschouwt als ‘bedreigingen voor de vrijheid’. Daarbij vallen twee zaken op: de tanende invloed op de publieke opinie, en de pro-Russische, zelfs antiwesterse inslag van sommige standpunten.

Brandende fakkel

Het collectief dat de coronabetogingen organiseerde, heet Samen Voor Vrijheid en heeft Sarah Melis als belangrijkste woordvoerster. De recentste betoging van Samen Voor Vrijheid, op 5 februari in Brussel, vond plaats onder de noemer ‘€XIT’ en richtte zich vooral tegen het beleid van de Europese Unie. Er daagden maar zo’n vierhonderd mensen op. Vooral diehards gaven nog present, met als opvallendste aanwezige de Nederlander Max van den B., die onlangs veroordeeld werd nadat hij met een brandende fakkel was opgedaagd aan de woning van de Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag (D66). Van den B. nam na de betoging zelfs het woord. Hij droeg daarbij een petje met slogans van QAnon, de uit Amerika overgewaaide complotbeweging.

De ‘€XIT’-betoging focuste op enkele specifieke thema’s: inflatie en levensduurte, bijvoorbeeld, of het spookbeeld van de digitale euro – een project in onderzoeksfase waarvan de betogers geloven dat het bedoeld is als ‘programmeerbaar geld’ dat het huidige cash zou gaan vervangen. Maar opvallend genoeg richtte de organisatie zich ook stevig tegen de Europese Oekraïnepolitiek, in het bijzonder de financiële en militaire steun van het Westen. ‘Wij zijn niet in oorlog met de Russische bevolking, evenmin als die Russische bevolking in oorlog is met ons. De wapenindustrie maakt zichzelf rijk, politici zichzelf machtig, en de gewone bevolking sterft’, klonk het bij Samen Voor Vrijheid.

Antiwesters

Echt verbazen hoeft dat standpunt over Rusland niet. Achter de schermen van Samen Voor Vrijheid schuilt namelijk nog steeds de identitaire en antiglobalistische organisatie Feniks. Tijdens de coronaperiode richtte Sacha V., een van de drijvende krachten achter Feniks, de Facebookgroep ‘Protest tegen de coronamaatregelen’ op. Hij deed dat niet onder zijn eigen naam – V. heeft een verleden bij allerlei uiterst rechtse Vlaams-nationalistische verenigingen – maar onder het pseudoniem ‘Stephan Vanberingen’. Met bijna 10.000 volgers werd de Facebookgroep een belangrijke pleisterplek voor de organisatie van de coronabetogingen. Recent werd de groepsnaam gewijzigd naar ‘Samen Voor Vrijheid’. ‘Vanberingen’ bleef er actief als beheerder, en heeft zijn profielfoto recent aangepast naar een tekening van een NAVO-vliegtuig waarop een vredesduif vastgebonden ligt.

Feniks positioneerde zich de voorbije maanden wel vaker als tegenstander van ‘NAVO-expansionisme’. Hun ideologische onderbouw is steeds openlijker geënt op de theorieën van Aleksandr Doegin, de Russische politieke filosoof die met zijn antiliberaal en antiwesters eurazianisme ook het denken van Russisch president Vladimir Poetin beïnvloedde. Op de cover van Doegins boek De vierde politieke theorie staat, niet toevallig, een afbeelding van een feniks.

Het voorbije jaar organiseerde Feniks regelmatig lezingen met Doegin-gelieerde figuren zoals de Belgische nieuwrechtse essayist Robert Steuckers, de Amerikaanse cultuurcriticus John David Ebert en de Italiaanse eurazianistische filosoof Diego Fusaro. Ook woonden Feniks-sympathisanten een debatavond bij van het ‘Geopolitiek Instituut Vlaanderen-Nederland’ (GIVN), een denktank waar V. eveneens al enkele jaren een rol speelt. Een opiniestuk op naam van ‘Werkgroep Feniks’ verscheen kort na de Russische inval in Oekraïne op Steuckers blogs Synergon en Euro-Synergies en eveneens op het Russische ultranationalistische platform geopolitica.ru. Het sprak zich uit tegen ‘broederoorlogen’ en wees vooral de NAVO met de vinger voor de Russische inval.

Geostrategisch

Rondom de betoging van 5 februari gingen de pro-Russische echo’s rond Samen Voor Vrijheid crescendo. Woordvoerster Sarah Melis werd geïnterviewd voor de website geostrategy.rs van het Center for Geostrategic Studies, een in Belgrado gevestigde pro-Russische denktank van de Servische journaliste Dragana Trifkovic. De interviewer van dienst was Patrick Poppel, een bekende Oostenrijkse russofiele propagandist. In het interview besprak Melis de strijdpunten voor de betoging, waaronder ook ‘het conflict in Oekraïne’, waar volgens haar ‘de Amerikaanse wapenindustrie de agenda van de Europese Unie bepaalt’. Ook opvallend: het persbericht dat Samen Voor Vrijheid verspreidde over de betoging was grotendeels een Nederlandse vertaling van dat interview met Poppel.

Eerder deze maand verscheen ook nog een interview met Melis op het YouTube-kanaal van Kris Roman, waarschijnlijk de bekendste Poetinfan in Vlaanderen. Roman woont deeltijds in Rusland en draaft er geregeld op in de Russische staatsmedia als antiwesterse commentator. In zijn woning in Dendermonde opende hij enkele jaren geleden een vertegenwoordigingscentrum voor de Volksrepubliek Donetsk, een van de met Russische hulp van Oekraïne afgescheurde oostelijke provincies. Roman was ook op de coronabetogingen al een vaste gast.

Ecosysteem

Betekent dit dat de ‘Tegenbeweging’ gekaapt is door het Kremlin? Nee, het verhaal is genuanceerder. Op de eerste verjaardag van de Russische inval in Oekraïne publiceerde de Nederlandse Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) een interessant rapport over de Russische invloed en informatieoorlog in Europa: ‘Terugkerende thema’s binnen de heimelijke Russische beïnvloedingscampagnes gericht op het Westen zijn het ‘corrupte Oekraïne’, ‘falende westerse politiek en media’ en de voor het Westen negatieve economische gevolgen van het sanctieregime jegens Rusland. […] Daarnaast benadrukken de campagnes de economische consequenties van de westerse sancties voor ‘de gewone man’ […].’

Al die elementen komen voor in het discours van Samen Voor Vrijheid en Feniks. Dat wil nog niet zeggen dat de pro-Russische standpunten binnen de Tegenbeweging rechtstreeks te linken zijn aan een Russische beïnvloedingscampagne. Eerder is er sprake van een ideologische verwantschap met de theorieën van Doegin en aanverwante denkers. Bijzonder invloedrijk zijn die denkbeelden in ons land niet, en ze brengen – zeker in postcoronatijden – niet langer veel volk op de been. Maar binnen het ecosysteem van internationale pro-Russische desinformatie- en propagandawebsites zijn de geschriften van Feniks en de acties van Samen Voor Vrijheid nog steeds populair.