Nieuwe campagne van Child Focus gebruikt verhaal van slachtoffer tegen sexting

Voor zijn nieuwe campagne tegen grensoverschrijdende sexting en exposing liet Child Focus het telefoonnummer van de 15-jarige Glenn, die in 2017 uit het leven stapte nadat hij het slachtoffer werd van sexting en exposing, weer activeren. Wie naar het nummer belt, krijgt het verhaal van Glenn te horen en ondertekent een petitie voor betere bescherming van jongeren tegen online seksuele uitbuiting.

Naar aanleiding van de Europese dag voor de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Seksueel Misbruik vraagt Child Focus meer aandacht voor de bescherming van jongeren online.

Centraal in de campagne staat Glenn, een 15-jarige jongen die in 2017 uit het leven stapte nadat een naaktfoto van hem die voor één persoon bestemd was, via een vals Instagramprofiel samen met zijn naam op het internet belandde. Glenn kreeg een stroom aan haatdragende commentaren en dat werd hem te veel. Wie naar het nummer 0492 79 58 30 belt, hoort het verhaal van Glenn en tekent zo een petitie voor een betere bescherming van jongeren tegen online seksuele uitbuiting.

Child Focus vraagt op deze manier meer aandacht voor dit thema, een aangepast wetgevend kader en meer middelen voor de preventie en begeleiding van slachtoffers. Child Focus roept beleidsmakers op om samen te werken en een samenleving te bouwen zonder seksueel kindermisbruik, zowel offline als online, via sterke wetten, preventie en ondersteuning van slachtoffers.

In 2022 opende Child Focus 151 dossiers van grensoverschrijdende sexting, de uitwisseling onder druk of zonder toestemming van seksueel getinte berichten of beelden via digitale media. “Bij Child Focus zien we het aantal dossiers van grensoverschrijdende sexting stijgen”, zegt directeur Heidi De Pauw. “Achter elk dossier schuilt een jongere die dringend hulp nodig heeft. Plegers, maar ook de vele omstaanders die getuige zijn van online grensoverschrijdend gedrag, beseffen vaak onvoldoende dat wat online gebeurt, ook offline zware gevolgen heeft.”

Child Focus pleit voor een mentaliteitswijziging waarbij alle mogelijke omstaanders zich niet laten meeslepen in de groepsdynamiek van ‘expose’-groepen en uit deze groepen stappen. Bij grensoverschrijdende sexting kunnen omstaanders een cruciale rol spelen door het op te nemen voor het slachtoffer. Daders moeten volgens de organisatie bovendien meer gesensibiliseerd worden over de reële gevolgen van hun daden.

De niet-consensuele verspreiding van naaktbeelden is steeds strafbaar. Oproepen tot ‘victim blaming’, ‘slutshaming’ of ‘exposing’ zijn nooit onschuldig en hebben enorme gevolgen voor het slachtoffer.