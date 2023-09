Brandstichting bij vier kleuterscholen in Charleroi afgelopen nacht

Voorbije nacht is er brand gesticht in vier kleuterscholen in Charleroi. Dat meldde de lokale politie woensdag.

Er is sprake van branden in twee kleuterscholen in deelgemeente Marcinelle, een in deelgemeente Couillet en een in Charleroi-Nord. De politiezone ging uit van brandstichting en het parket bevestigde nadien dat het vuur aangestoken werd. De speurders konden nog geen verdachten identificeren. Aan de scholen werd graffiti aangebracht met verwijzing naar ‘Evras’ oftewel ‘Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle’.

Het parlement van de Franse Gemeenschap keurde onlangs het Evras-decreet rond seksuele, relationele en gevoelensopleiding goed. Zo’n opleiding is vanaf dit schooljaar voorzien vanaf het zesde leerjaar tot en met het vierde jaar in het middelbaar.

Gezien de tags, gaat het onderzoek uit van aangestoken branden, aldus het parket. “De piste van strafbare feiten is duidelijk, met de bedoeling om onvrede te uiten over het project (Evras, nvdr.).”

Vier onderzoeksdossiers zijn geopend. De federale gerechtelijke politie van Charleroi voert het onderzoek.

“We moeten afwachten wat het parket van Charleroi zal zeggen, maar dit is een dossier dat onderzocht zal worden, want het is duidelijk politiek getint”, had de politiezone eerder al verklaard.