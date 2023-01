Binnenkort meldpunt voor zorgverleners die geconfronteerd worden met agressie

Deze maand nog wordt een website gelanceerd waarop zorgpersoneel dat te maken krijgt met agressie een melding kan doen. Dat zegt Geert Berden, coördinator van een werkgroep rond agressie in de zorg.

Na verschillende gevallen van geweld tegen politieagenten en brandweermannen op oudjaar staat agressie tegen hulpverleners hoog op de agenda. Ook ambulanciers, artsen en verpleegkundigen zijn steeds vaker het slachtoffer.

Vooral tijdens de coronacrisis is het agressieprobleem verergerd Geert Berden, coördinator van een werkgroep rond agressie in de zorg.

Volgens cijfers van de federale politie werden in de eerste zes maanden van vorig jaar 189 processen-verbaal voor slagen en/of verwondingen aan mensen met een medisch beroep opgesteld. In heel 2021 waren dat er 284.

Verhuftering van de maatschappij

Vooral tijdens de coronacrisis is het agressieprobleem verergerd, zegt Berden, die zelf al 37 jaar in de sector werkt en medewerker is van verschillende beroepsverenigingen van verpleegkundigen. ‘Ook internationaal onderzoek toont dat aan. Het maakt ook deel uit van een “verhuftering” in heel de maatschappij.’

Binnen een tweetal weken wordt waarschijnlijk, zeker voor de Nederlandstalige kant, het meldpunt gelanceerd, aldus Berden. ‘Via de website kunnen dan zowel individuen als zorginstellingen agressie melden in een neutraal format. Zorgeverleners kunnen er ook voor kiezen om anoniem te blijven.’

Het meldpunt komt op de website van Union4U, de Belgsiche vakbond voor verpleegkundigen, waarvan Berden ook bestuurder is. ‘Op die manier willen we ook de feiten van agressie sectorbreed beter inventariseren.’

Verschillende ziekenhuizen lanceren ook campagnes tegen agressie in de zorg. Afgelopen zomer bezocht Berden met een delegatie ook de kabinetten van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken om te pleiten voor een lik-op-stukbeleid.