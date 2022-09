BBC schenkt opbrengst van controversieel interview met prinses Diana aan liefdadigheid

De BBC heeft 1,43 miljoen Britse pond (1,64 miljoen euro) gedoneerd aan liefdadigheidsinstellingen van prinses Diana.

Dat maakte de Britse openbare omroep vrijdag bekend. Het bedrag is het equivalent van de inkomsten die de BBC naar eigen zeggen had gegenereerd met het controversiële interview met Lady Di in 1995.

‘De BBC wou de opbrengst van het interview aan een goed doel schenken. Dat is nu gebeurd’, aldus het mediahuis in een verklaring waarin het nogmaals verontschuldigingen aanbiedt voor de manier waarop het interview in 1995 is verlopen. Het bedrag werd gestort aan zeven liefdadigheidsinstellingen die gelinkt zijn aan Diana. Het gaat om verenigingen die zich inzetten voor onder meer daklozen, kinderen en aids- of leprapatiënten.

Lady Di gaf tijdens het interview, dat uitgezonden werd tijdens het programma Panorama en door 23 miljoen mensen werd bekeken, toe dat ze een buitenechtelijke relatie had. Het nieuws sloeg in als een bom. Patrick Jephson, die sinds 1988 de privésecretaris en raadgever was van Diana, nam ontslag twee maanden na het interview, waarin de prinses ook zei dat er ‘drie personen’ waren in haar huwelijk. Ze verwees daarmee naar de relatie tussen Charles en Camilla Parker Bowles.

Vervalsing

Uit een onderzoek was achteraf gebleken dat journalist Martin Bashir, wiens carrière door het interview gelanceerd werd, documenten had vervalst om in contact te komen met Lady Di. Het was de broer van de prinses, Earl Spencer, die de valse documenten aan het licht bracht.

Onlangs heeft de BBC verontschuldigingen aangeboden aan Jephson en een ‘aanzienlijk bedrag’ betaald als schadevergoeding. Jephson reageerde opgelucht te zijn dat hij na 25 jaar eindelijk ‘deze pijnlijke episode’ achter zich kan laten. Hij verklaarde ook het geld te zullen overmaken aan een kinderziekenhuis in Wales waarvan Diana de meter was.