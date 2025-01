Bart Tommelein wordt strategisch adviseur bij Growth Inc.

Voormalig burgemeester van Oostende Bart Tommelein wordt, na 25 jaar in de politiek, strategisch adviseur bij Growth Inc. “Mijn professioneel politiek parcours is voor mij afgerond en ik keer nu terug naar mijn eerste passie: de bedrijfs- en communicatiewereld”, zegt Tommelein vrijdag in een persbericht van het bedrijf.

Growth Inc. is het strategisch communicatiebureau van econoom Peter De Keyzer. Tommelein gaat er, als senior advisor, klanten helpen navigeren in het complexe netwerk van politiek en administratie.

De 62-jarige Tommelein zegt daarmee na een politieke carrière van 25 jaar de politiek definitief vaarwel. “Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn politieke ervaring op alle niveaus, een bijdrage kan leveren aan de strategische doelstellingen van bedrijven en organisaties”

Tommelein startte, na een loopbaan in de financiële sector, zijn politieke carrière bij de Volksunie en was onder meer provinciaal voorzitter van de West-Vlaamse afdeling. In 1999 sloot hij zich aan bij de liberale VLD, en ging aan de slag op het kabinet van toenmalig minister-president Patrick Dewael.

Vanaf 2003 zetelde hij in de Kamer en later in het Vlaams Parlement. In 2014 maakte hij deel uit van de federale regering Michel I als staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee. In 2016 werd hij viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie in de Vlaamse regering Bourgeois.

Naast zijn parlementaire werk was Bart Tommelein ook lokaal actief in zijn thuisstad Oostende. In 2019 werd hij burgemeester van Oostende – een functie die hij tot 2024 uitoefende. Na de lokale verkiezingen koos hij ervoor hij de actieve politiek te verlaten.

Volgens Peter De Keyzer is de ervaring van Tommelein een belangrijke meerwaarde. “Hij begrijpt beleidsvorming en de politieke arena als geen ander en beschikt over een ruim netwerk waarmee hij onze klanten kan bijstaan. ” besluit De Keyzer.